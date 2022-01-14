歐盟將討論中國施壓立陶宛 德國外長籲團結對外

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（中央社記者林育立柏林13日專電）歐盟外長會議明天將討論如何因應中國對立陶宛等國的施壓，德國外長呼籲歐洲聯盟（EU）國家團結對外，德媒表示北京的激烈反應對整個歐盟帶來挑戰。

歐盟27國外交部長今明兩天在法國布勒斯特（Brest）召開非正式會議，除了討論俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅等議題，14日上午將聚焦「中國對部分成員國施加的巨大政治、經濟和商業壓力」。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出發前聲明表示，歐洲與俄羅斯和中國這樣的專制者打交道，「如果行動一致與團結對外就是重量級選手，反之如果意見不一，戰鬥力就會低於自己的量級」。

德國「商報」（Handelsblatt）今天報導，立陶宛讓台灣成立以台灣為名的代表處，北京領導人的激烈反應，對整個歐盟帶來挑戰。

報導說，中國海關有時將立陶宛除名，有時讓立陶宛的國名短暫出現；部分立陶宛貨櫃可進入特定港口，其他港口又完全封鎖，讓立陶宛高度不安。使用立陶宛零件的德國、法國、荷蘭企業也擔心自己的產品會被中國禁止進口。

一位歐盟外交官認為，「中國的反應太過頭了」，中國對立陶宛的制裁，影響整個歐洲單一市場，歐盟作為一個整體無法接受。

之前造訪立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）、以行動對立國表示聲援的德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）表示，「我們的任務是一起保護單一市場」。

歐盟外長會議預期將討論對中國的報復措施，這類措施一般需要全部會員國同意。「商報」認為，這次衝突可能刺激歐盟比原先預期還早達成共識，採取反制的報復行動。（編輯：郭中翰）1110114