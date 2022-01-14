歐盟祭出首部防禦白皮書 團結應對俄中等國威脅

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）法國接掌歐盟理事會輪值主席國後的首次非正式會議今明兩日於布勒斯特登場。議題聚焦俄羅斯、非洲、中國等，並研討歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」，以統一外交防禦陣線。

歐盟27國外交部長與國防部長在法國的領導，以及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的主持下，齊聚西北部海港城市布勒斯特（Brest）討論歐盟最關切的地緣政治議題。

根據議程，重中之重為正劍拔弩張的歐俄衝突。此外，非洲馬利（Mali）現況、歐洲與中國關係，以及伊朗和核子計畫等，皆在商議清單之上。

法國外交部推特帳號昨晚也發文定調會議目的，就是「面對國際政治挑戰，建構歐洲回應」。而三大聚焦議題則為對東面鄰國的堅定政策、與中國更平衡的關係、調整歐盟與非洲聯盟的夥伴關係。

面對莫斯科與西方國家間持續升溫的緊張關係，歐盟的團結防禦顯得格外重要。成員國部長也在會議中針對波瑞爾提出的歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」（boussole stratégique）草案進行討論，法國國防部長帕利（Florence Parly）也在推特上表示，「這是歷史性的一刻」。

文件羅列歐盟面臨的新挑戰並檢視應對方式，包括讓歐盟在危機時刻得以快速動員並部署5000人部隊、辨認與分類威脅等級，或者強化軍工業合作的途徑等。

根據法媒，作為歐盟防務議題的指導方針，「戰略羅盤」將在3月於歐盟理事會上表決，而白皮書的通過，對法國和歐盟執委會來說都極其重要。

27成員國對於共同政策如何保持平衡，以及北大西洋公約組織（NATO）和美國在歐洲安全的角色看法不一，但他們面臨的挑戰卻相同，就是如何在俄羅斯繞過歐盟只願跟美國對話的同時，處理烏克蘭危機。

然而波瑞爾今天在布勒斯特會議開幕時表示，歐盟與美國間的協調非常完美，「我們收到保證，若沒有歐洲在場，他們不會逕自決定或談判」。波瑞爾同時也譴責莫斯科的施壓，強調無法在壓力之下進行談判。

西方國家指控莫斯科過去幾週內在烏克蘭邊境集結大量軍力，企圖攻擊烏國；俄羅斯當局否認有此企圖。

法國向來疾呼強化歐盟主權，外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也於11日在國民議會外交委員會聽證會中點名北京單方面透過經濟與貿易施壓立陶宛，並強調將在布勒斯特歐盟會議上重新審視歐中關係。

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據迴聲報（Les Echos）獲得的內部消息表示，法國有意藉會議加速推動歐盟甫於去年12月提出的反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument），以防禦中國等第三國採取的外交經貿脅迫手段。

歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）的法布利（Elvire Fabry）也表示，「反脅迫論述圍繞著他們想要展現的戰略自主。歐盟現在的情況只允許他們團結作戰，以保護內部市場這個歐盟貿易政策骨幹」。（編輯：楊昭彥）1110114