馬利軍方延後恢復文人統治 西非國家將祭新制裁

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（中央社迦納首都阿克拉9日綜合外電報導）西非經濟共同體各國領袖今天支持對馬利採取新的嚴格制裁措施，包括關閉邊境和貿易禁運，並指馬利軍政府延宕恢復文人統治時間表，令人「完全無法接受」。

根據西非經濟共同體（ECOWAS）一項最終版本宣言，西非國家領袖也同意切斷對馬利財政的援助、凍結馬利在西非國家中央銀行（Central Bank of West African States）的資產。

西非經濟共同體在迦納舉行一場罕見閉門會議，作成上述決議，此外，各國也將召回駐馬利大使。

西非經濟共同體表示，馬利軍事領袖提議在2026年12月舉行大選，完全代表著一個非法軍事過渡政府將在接下來5年把馬利人民當作人質。

馬利經過兩次政變並由軍方接管政權後，近幾個月來，有關恢復文人治國時間表所引發的緊張情勢不斷升溫。

2020年8月，馬利爆發反對民選總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）的街頭抗爭，戈伊塔（Assimi Goita）上校領導軍方發動政變，趁勢推翻凱塔政權。在各方制裁威脅下，戈伊塔承諾將在舉行總統與國會大選後，於2022年2月恢復文人治國。

但戈伊塔在2021年5月發動第2次政變，迫使臨時文人政府下台，中斷改革時間表，引發廣泛外交譴責。

西非經濟共同體堅持馬利要在今年2月舉行大選。

但軍政府隨後表示，在全國會議舉行後才會敲定選舉日期，並主張舉辦一場和平的選舉比舉辦速度更為重要。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110110