烏克蘭危機美俄有得談 凸顯歐盟反淪局外人

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）美俄今在日內瓦就烏克蘭危機談判，俄方要求北約永不再東擴，雙方僵局依舊但同意繼續討論，避免烏克蘭再遭俄入侵。另一方面美俄雙邊談判盡顯歐盟淪局外人的尷尬。

「華盛頓郵報」報導，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）表示美方談判人員就美軍演習範圍和在歐洲的飛彈部署提出建議，並語帶審慎指出這次日內瓦會談只是一段漫長過程的開始。美俄會談是本週一系列盼解決俄國對烏克蘭重兵壓境會談裡的首部曲。

雙方7小時會談後各開記者會。雪蔓告訴媒體：「我們堅決反對那些美方根本無法接受的安全提議，我們不會允許任何人針對北約門戶開放政策說三道四，門戶開放向為北約的核心。」

俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）在會後記者會否認俄國打算侵烏，核心訴求「不得再讓烏克蘭與其他東歐國家加入北約」也未獲進展，但他對日後的討論仍持樂觀態度，可能反映俄國對限制北約東擴的長年願望，如今終能擺上全球性談判桌感到滿意。

雷雅布可夫說：「俄方堅持，烏克蘭永永遠遠都不能被納入北約一員。我們已受夠語帶含糊的談判、半吊子承諾以及各種閉門會後的誤解與各自解讀。我們要的是鐵打的、宛如防彈玻璃般密實的具有法律約束力保障，而非空泛擔保或保證。」

他也說：「但我不認為情況絕望，我認為日內瓦會談的用處主要在於，我們首次能把以前就一直存在的問題攤在陽光下來談。」

美方外交人員12日會在布魯塞爾的北約－俄羅斯理事會（NATO-Russia Council,NRC）特別會議，以及13日在維也納的歐洲安全暨合作組織（OSCE）會期裡，繼續與俄方討論烏克蘭議題。

「紐約時報」稱美方官員向他們透露，俄國陳兵烏克蘭邊境的規模，近幾週未如情報圈所預期般增加，顯示俄國總統蒲亭仍未決定是否揮師，或可能在考慮網攻等增兵以外其他非傳統選項，而美方會準備應付從全面入侵、局部入侵到駭客網攻等所有層面。

紐時另一分析指出，當美俄今天在日內瓦坐下談判烏克蘭與歐洲安全之際，現場卻無歐方的代表，即便12日的北約與俄國會談，也依然沒歐盟的事，凸顯出歐洲尷尬處境。

縱使德、法等身兼北約成員的歐盟領頭羊已各別與莫斯科會談，但在蒲亭眼裡，北約與歐盟依然不過是美國的小弟。

法國的防務分析師海斯柏格（Francois Heisbourg）說，這讓歐洲人氣惱於歐洲國際事務陷於弔詭的棘手輪迴，且情況是自冷戰結束以來所未見，「這些都是我們安全切身相關的事，但卻不能參與其中」。

海斯柏格表示，難題部分原因出在歐洲自身，因為歐洲既不滿美國過度領導，美國不太過問時又有意見，另一方面，在阿富汗失敗後，歐洲人對拜登政府遇事能否堅持及他將戰略注意力轉向中國均感疑慮，尤其擔心拜登會在今年11月的期中選舉後跛腳，然後前總統川普2024年重新上台。

歐洲外交關係協會（ECFR）主任雷納德（Mark Leonard）直言，美國改將中國視為核心挑戰後，與核心挑戰為俄羅斯的歐洲，注定雙方在全球觀點上會有落差。

雷納德說：「歐洲人抱怨美國的同時，華府也對歐洲人自己不多出點力很感冒。拜登想聚焦的是21世紀的挑戰與中國，需要的是歐洲加把勁幫忙，否則就住嘴。」（譯者：陳亦偉）1110111