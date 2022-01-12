與北約會談前夕 俄在烏克蘭邊境實彈演習

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科11日綜合外電報導）與北大西洋公約組織（NATO）就緩解烏克蘭邊界危機展開會談前夕，俄羅斯今天在烏克蘭邊界進行實彈演習，會談前景堪憂。

美國昨天在瑞士日內瓦會談促俄國撤離邊境約10萬部隊之後，國防部表示，約3000名軍人已展開戰鬥訓練，包括在俄國西南部4個地區的模擬戰鬥。

這些演習顯示，克里姆林宮無意緩解已讓美國走上談判桌的軍事壓力。莫斯科在談判時，要求西方給予廣泛的安全保證。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，昨天的會談以開放、實質且直接的方式召開，具有正面意義，但沒有理由樂觀。

培斯科夫說，俄羅斯想盡快得到結果，「沒有明確期限，沒人訂定期限，只有俄羅斯的立場，也就是我們不會滿足於無止境地拖延這個程序」。

培斯科夫表示，俄羅斯明天將在布魯塞爾和北約會談，13日則在維也納和歐洲安全暨合作組織（Organisation for Security and Cooperation in Europe）談判，這兩輪會談之後，局勢就會更加明朗。

美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）告訴記者，「很失望聽到」克里姆林宮覺得沒理由對會談樂觀，華盛頓希望繼續「建設性地」交換意見。

盧嵐說，俄羅斯進行實彈演習與華盛頓想看到的局勢緩解，「明顯背道而馳」。

與此同時，美國與歐洲盟邦忙著協調立場。

美國希望透過外交阻止俄國入侵烏克蘭，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示：「現在還無法判定俄國是否認真尋求外交途徑，但如果他們準備認真協商，我們也會。」

這名拜登的發言人堅稱：「北約與烏克蘭的關係單純是烏克蘭和30個北約盟國的事，並非其他國家可以決定。」

美國的歐洲盟邦卻不希望被排除在外。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天重申，要求法國和德國加入莫斯科與基輔間的新國際高峰會，來結束紛爭。

法國總統府表示，克里姆林宮同意法國、德國、俄羅斯、烏克蘭「在1月底前」舉行會談。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110112