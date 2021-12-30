與美德英四方通話後 法外長推文重申支持立陶宛
2021/12/30 19:04（12/30 19:36 更新）
法國外長勒德里安30日再度透過推特重申，「面對中國，團結與立陶宛站在一起」。（圖取自twitter.com/JY_LeDrian）
（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）美國國務卿布林肯昨晚邀請法國、德國與英國外長通話，強調將支持立陶宛對抗中國施壓。法國外長勒德里安今天再度透過推特重申，「面對中國，團結與立陶宛站在一起」。
布林肯（Antony Blinken）29日與法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）通話，立陶宛
是焦點之一。
立陶宛小百科
- 語言：立陶宛語
- 首都：維爾紐斯
- 面積：6萬5301平方公里
- 地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望
- 人口：約292萬
- 宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派
- 幣制：2015年1月起採用歐元
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立陶宛是歐洲聯盟（EU）中最小國家之一，但不畏中國威脅，允許台灣以「台灣」名義在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處。此後中國對立陶宛祭出一連串外交、經貿施壓，立陶宛近期對中貿易也遭遇進、出口障礙，引發美歐多國關切。
四國外長通話中強調在立陶宛面對中國政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們將於立陶宛同在。
勒德里安今天推特發文，首先一一點名歐美面臨的最重要地緣政治議題，他寫道：「布林肯發起的（法、）德、英、美通話，堅定面對俄羅斯，尊重烏克蘭領土完整性。迫切達成重返伊朗核協議的結論。優先推動利比亞盡快舉行選舉。」
最後，勒德里安在推文中更重申對立陶宛的支持：「面對中國，團結與立陶宛站在一起。」法國外交部官方帳號也轉推了這則貼文。
這並非法國外交部首次表態挺立陶宛，11月25日例行記者會中，有記者提到立中外交紛爭，並詢問歐洲如何協助立陶宛對抗中國施壓。
外交部當時回覆強調：「將和歐洲夥伴，齊聲表達對立陶宛的全力支持。歐盟正全面動員，以強化打擊不道德或脅迫行徑的措施。」（編輯：林憬屏）1101230
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