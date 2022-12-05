更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300
首頁 / 國際

馬克宏：台灣議題令人憂 處理須冷靜、公平及尊重

2022/12/5 22:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受美國媒體訪問時表示，台灣議題令人擔憂，須以冷靜、公平及尊重的方式處理，以確保該區域的穩定。

馬克宏本週接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，節目特派員惠塔克（Bill Whitaker）向馬克宏提問，由於法國是唯一在印太地區有著重大存在感的歐洲國家，馬克宏如何看待中國對台灣更具侵略性的立場？

馬克宏表示：「台灣顯然是一項令人擔憂的問題。我認為，就我們的戰略而言，處理這項問題必須要非常冷靜也要有方法，而且要相當公平和尊重。因此我們相當明瞭情勢，並且極其重視維護該區域的穩定。」

馬克宏指出，他在印太區域的戰略是維持法國與重要夥伴的關係，包括印度、日本、印尼、菲律賓、泰國及澳洲，那些國家都希望維持「和平及穩定」。

惠塔克也問起是否應以戰爭罪起訴俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）？馬克宏回答說：「我們現在必須做的是，首先收集這些戰爭罪的所有證據…與此同時，我們必須確實推行所有倡議及法律措施，以期達到如此結果。因此，我的答案是肯定的。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111205

#馬克宏
#惠塔克
#台灣
馬克宏
馬克宏會晤馬斯克 盼推特強化內容審核機制 拜登：蒲亭若有意結束戰爭 願展開對話
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄油價格上限生效 俄空軍基地爆炸釀3死5傷