法國官方多次提台海穩定 學者：台法關係大突破

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法國智庫戰略研究基金會台灣安全暨外交計畫主任博達安29日在巴黎駐法代表處獲頒「全球留台傑出校友獎」，他接受中央社訪問時說法國官方提到台灣與台海次數前所未有，顯示政府意識到台灣議題的重要性。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年12月1日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）回顧台法關係，學者博達安指出今年法國官方提到台灣與台海的次數前所未有，顯示政府意識到台灣議題重要性，為一大突破；對於法中關係，他表示不會回到過去的天真與期待。

29日獲頒「全球留台傑出校友獎」的法國智庫戰略研究基金會（FRS）台灣安全暨外交計畫主任博達安（Antoine Bondaz）接受中央社專訪，分析歐盟與台法進展、法中關係重新定義與中國抗議浪潮。

博達安說，今年台灣被法國官方提及與關注的程度前所未見。2022年2月，法國在印太戰略文件中點名台灣；總統馬克宏（Emmanuel Macron）9月1日對法國外交官的演說上首次提到台灣與台海；11月公布的最新戰略報告中也提到台海穩定。

「過去幾十年法國官方都忽略台灣，如今一再提及台海穩定，這是很重要的一項突破，如今問題是如何繼續向前推進，具體支持台灣。不過法國政府確實已意識到台灣議題，我認為是相當正面的。」

對於台灣九合一選舉執政黨挫敗，博達安說，法國對他國地方選舉向來較不感興趣，但這次選舉顯示台灣是民主政體，有政黨輪替，從外界看來這是好事，是民主的體現。再者，法國更在意會帶來外交影響的總統大選，尊重對地方選舉結果，不對此評論。

歐盟與中國關係似乎正在緩和、復甦，11月中旬馬克宏於印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊與中國國家主席習近平會談，不僅恭賀習近平連任，更語出驚人表示，盼中國作為俄烏戰爭「協調者」，讓各界擔憂中國以利益成功分化歐盟，歐洲對中國的「天真」可能故態復萌。

博達安表示，馬克宏的目的並非真的要中國成為「協調者」，而是要間接施壓印度，例如希望印度支持12月13日巴黎舉辦的援助烏克蘭會議，「總統馬克宏對中國並不天真，知道沒有這麼簡單，也不認為問題能由中國解決」。

他分析，法國對中政策沒有根本上的轉變，只是「願意向中國展開機會之門，告訴中國若錯失機會，那就是你們的問題」。

繼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月初、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）12月1日訪中，馬克宏也預計將於明年初訪問北京。記者詢問歐洲對中國態度是否回到2019年之前，博達安與蕭茲和米歇爾團隊皆有聯繫，他坦言歐盟在訪中等外交策略上有宣傳上的失誤，不僅安排欠妥，時機也不恰當，但歐中關係並沒有實質改變。他也提醒，出訪中國是很正常的，重點是時機與動機。

他指出，2023年是法國印太戰略很重要的一年，規劃訪問許多印太國家，包括印度、中國、日本，中國只是其中一站。而馬克宏於30日抵達美國華府進行國是訪問，行程在北京之前，「順序也是重點，2018年馬克宏印太地區首站是中國，這次則排在印尼、泰國與美國之後」。

馬克宏出訪動機之一是重新平衡雙邊經濟關係，還有氣候變遷等議題，「但總言之，法國對中國的期待已不如以往」。

博達安分析真正問題在於如何多角化與中國的經濟關係，「台灣與歐洲都一樣，且台灣對中國經濟依賴更甚。我們要減少對中國的依賴，這不僅費時，需要政治意願，也有經濟成本，因此歐洲與台灣需要對話，討論如何進一步合作」。

面對中國白紙運動與民意沸騰，記者詢問抗爭浪潮能否持續。博達安分析，中國民眾對抗疫政策非常憤怒，但不認為抗爭能長期維持，因為中共將盡全力阻撓事態擴大，導致運動組織上有困難。

儘管如此，這次示威令人印象深刻、出乎意料，且具有象徵性。中共內部可能已預料民意爆發，但一切措施卻因抗疫與政治控制而僵化、無法調整，「中國共產黨作繭自縛」，不過抗爭能否進一步擴大，他抱持謹慎態度。（編輯：郭中翰）1111201