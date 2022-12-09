學者：歐洲與中國認知不同 彷彿活在平行世界

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捷克智庫學者馬定和（左）、德國智庫學者瓦克爾（中）、美國智庫學者馬安洲（右）應邀參加台灣民主實驗室在柏林舉辦的座談會。中央社記者林育立柏林攝 111年12月9日

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（中央社記者林育立柏林8日專電）歐洲智庫學者今天在座談會上表示，近來歐洲和中國對彼此的認知與現實脫鉤，尤其俄羅斯出兵烏克蘭後彷彿活在平行世界，期盼雙方回到現實，避免錯誤期待。

台灣民主實驗室6日起在柏林舉辦「中國在世界」（China in the world）會議，討論中國如何擴大影響力，大會今天在發布「中國影響力指數」（China Index）前，邀請捷克、德國、北馬其頓的學者回顧與展望歐洲與中國的關係，座談會全程在YouTube網路平台直播。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）表示，從立陶宛等國相繼退出中國-中東歐合作機制來看，中國對中東歐的外交可說相當失敗，各國不再相信與中國來往能帶來實質的經濟好處。

至於中國滲透的問題，馬定和認為，中東歐國家民主化時間還太短，與其說是中國的影響，不如說體制和機構本身的韌性還不足。

柏林「墨卡托中國研究中心」（Merics）中國內政專家德林豪森（Katja Drinhausen）表示，過去3年來歐洲和中國的高層由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情幾乎沒見面，雙方的認知和期待與現實脫鉤。

她舉例說，中共20大期間，歐洲以為中共總書記習近平統治的中國將更願意妥協，忘了維繫中共統治才是中國內政和外交的真正動力；反之，中國方面以為歐洲只想跟中國維持經貿關係，不理會新疆、香港、台灣等政治問題。

德國政府智庫「學術暨政治基金會」中國問題專家瓦克爾（Gudrun Wacker）也說，俄羅斯出兵烏克蘭以來，歐洲和中國彷彿活在平行世界，中國自以為中立，沒意識到這場戰爭對歐洲帶來深刻影響，雙方的落差愈來愈大。

不過，相較於歐洲其它國家，巴爾幹各國對中國擴大影響力比較沒有疑慮。

北馬其頓智庫ESTIMA負責人克斯蒂諾夫斯卡（Ana Krstinovska）表示，巴爾幹對中國的好感在賽爾維亞等國甚至有增加趨勢，民意樂於與中國發展關係，相信中國能帶來機會。

展望歐中關係，德林豪森期待歐洲和中國未來有更多對話，回到現實，避免錯誤期待。

馬定和認為，歐盟內部中國政策分歧，需要有策略才可能行動一致，由於歐洲和中國的體制競爭有加劇跡象，長期來看雙邊關係將變糟。（編輯：郭中翰）1111209