比利時聯合執政協議首納友台文字 外交部盼共促繁榮

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（中央社記者楊堯茹台北12日電）比利時聯合政府於當地時間11日公開聯合執政協議，強調維護台海和平現狀的重要性。外交部今天致謝表示，這是比利時政府首度於跨黨派執政協議中納入友台文字，期盼未來持續推動與比利時政府的友好關係。

比利時聯合政府於當地時間1月31日上任，11日公布5個政黨的聯合執政協議，該協議強調維護台灣海峽及南海和平、穩定與現狀的重要性，並尋求推動歐洲與該地區國家簽署投資協定。

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對此，外交部晚間表示，這是比利時政府首度於跨黨派執政協議中納入友台文字，外交部對此表達誠摯感謝，並祝賀甫於2月3日就職的新任總理德威弗（Bart De Wever）及其內閣團隊。

外交部也說，期盼未來雙方在共享的價值基礎上，持續推動與比利時政府的友好關係，提升各領域實質交流，共同促進區域和平、穩定與繁榮，並增進兩國人民深厚情誼。（編輯：蘇龍麒）1140212