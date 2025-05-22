華安醫學導入AI驅動老藥新用 瞄準熱銷藥再定位
2025/5/22 19:28（5/22 19:51 更新）
（中央社記者何秀玲台北22日電）新藥開發公司華安醫學今年首度參與台北國際電腦展，展示公司跨足AI應用的新藥策略；總經理陳翰民今天表示，今年將推動新商業模式，鎖定專利10年內到期且熱銷的藥物，進行新適應症探索，再搭配自身藥物開發經驗，提供AI藥物再定位解決方案。
陳翰民說，AI可望突破傳統新藥「開發冗長、高成本與低成功率」等瓶頸。其中AI開發新成分藥物雖能優化分子設計，提升成功率，但仍面臨數據與技術挑戰。
相比之下，AI驅動老藥新用，因已具安全資料，有助提升成功率，並縮短時程與降低成本。華安醫學運用多種大型醫療知識資料庫（如PrimeKG、DrugBank、ChEMBL、PubChem），結合陽明交大語言模型與群聯aiDAPTIV+平台，進行新適應症探索。
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主導華安AI輔助新藥開發顧問、前宏碁智醫總經理許銀雄表示，今年有4大目標，第1，導入NVIDIA Clara及BioNeMo工具套件，針對市面約1800種藥物進行大規模藥物重新定位與新機制探索；第2，與合作夥伴共建AI驅動老藥新用平台並推動落地。
第3，加速新適應症項目的推進，進行動物或細胞實驗驗證與專利申請；第4，未來將研究成果申請專利，爭取授權與合作機會，以展開人體臨床試驗與後續的商業化開發。（編輯：林家嫻）1140522
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