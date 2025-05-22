公視誰來晚餐造訪聽障家庭 鍾欣凌分享產後心路歷程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北22日電）公視最新一集「誰來晚餐16」拜訪台中一對聽障夫妻及三代同堂的「雙語」家庭，特別邀請金鐘視后鍾欣凌擔任來賓，鍾欣凌分享產後心路歷程，以及不太會帶小孩的焦慮。

根據公視今天發布的新聞稿，這集受訪家庭由4名聽障大人與2名聽人小朋友組成，為此鍾欣凌還特別學了幾句手語與受訪家庭溝通。

得知受訪家庭中也有兩個幼兒，鍾欣凌表示，3、4歲小孩是貓狗嫌的年紀，「我想要聽聽他們的生活，互相吐一點苦水、互相給彼此打氣。」

鍾欣凌分享，生第1胎曾有過產後憂鬱症狀，一次餵完奶拍嗝，竟拍到小孩頭變綠色，才發現是嬰兒的糞便跑上來；鍾欣凌39歲時生下大女兒、43歲時生下小女兒，最近女兒問她：「媽媽妳為什麼這麼老？為什麼你滿頭白髮，你是不是很快就會死掉？」才發現原來小朋友會有這樣的擔心，令她既感動又心疼。

透過 Google News 追蹤中央社

鍾欣凌也分享處理孩子們間爭寵的問題，一次姊妹吵架，大女兒傳簡訊寫得很嚴重，讓鍾欣凌感到驚慌，連忙趕回家中，卻看到姊妹倆相親相愛一起玩遊戲。

「誰來晚餐16」23日晚間9時於公視頻道首播。（編輯：龍柏安）1140522