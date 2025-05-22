藍議員請假卻代投票選召委 竹市議會：符合規範

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市議會民進黨團指出，有國民黨議員於今天定期會開議未簽名出席，卻派員代投票以搶召委席次。新竹市議會表示，議事規則未明定未出席議員之委託方式，過程均符合議會自律等規範。

新竹市議會定期會今天上午開議，過程選舉4個委員會的召委。民進黨團總召陳建名發布新聞稿表示，有國民黨議員不僅未簽到出席，還為了搶程序委員會及召委席次，派員代投票。

陳建名表示，據新竹市議會議事規則，議員出席會議需本人親自簽到，不可代簽，豈料國民黨及民眾黨竟讓未出席、不在現場的議員「投給自己」，違背常理，民進黨團對此表達嚴正抗議。

國民黨團總召陳慶齡向中央社記者表示，議事規則中並未規定議員不能委託他人抽籤或投票，一切符合規定。

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新竹市議會透過文字表示，今天議程並無議員請假卻出席簽到情事，各委員會已順利產生委員及召集人。

竹市議會指出，該會議事規則並未明定未出席議員之委託方式，各委員會抽籤、推選（派）均依慣例處理，一切過程均符合議會自律事項等規範。（編輯：張銘坤）1140522