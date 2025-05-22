屏科大團隊結合在地社區力量 推動穿山甲保育機制

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（中央社記者張璦台北22日電）台灣穿山甲是稀有野生動物，在國科會等部會支持下，屏東科技大學團隊結合在地居民建立保育機制，追蹤穿山甲受傷斷尾後繁殖後代與育幼的能力，研究過程曾錄下全世界第一筆野外穿山甲哺育過程，吸引BBC來台拍紀錄片，成為公私協力保育典範。

台灣穿山甲（Manis pentadactyla pentadactyla）為台灣特有亞種，屬於珍貴稀有野生動物。

為深入了解穿山甲的獨特生活史並提供具體保育建議，在國科會、農業部及國立屏東科技大學支持下，國立屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授孫敬閔研究團隊，建立社區通報機制，搭配無線電追蹤網絡，公私協力研究穿山甲的活動範圍、族群數量與繁殖狀況，更首度評估穿山甲斷尾後繁殖後代的能力，與其育幼過程中所面臨的挑戰。

國科會指出，孫敬閔團隊利用穿山甲食性組成與季節變化的資料，更進一步了解台灣地區穿山甲、白蟻和植物枯落物在食物網中的維繫機制，協助建立穿山甲的在地保育模式並用以推廣生態產業，期盼透過台灣特色物種的保育經驗，將模式推廣至全台各地，共同守護淺山生態系中豐富的生物多樣性。

國科會表示，全球穿山甲因傳統中藥材需求等因素而面臨盜獵威脅，導致族群急遽下降，甚至局部消失，台灣近年來因保育工作的推動，穿山甲族群狀況雖趨於穩定，但因其棲息地多分布於鄰近淺山聚落，仍面臨遊蕩犬侵擾、棲地劣化與獸鋏傷害等諸多生存威脅。

國科會進一步說明，根據農業部生物多樣性研究所近10年的統計數據，超過7成的穿山甲創傷個體都是因為受到犬隻攻擊，常出現斷尾傷勢，進而無法背負幼獸移動，影響育幼過程和育幼成功率。

國科會談及，研究團隊依據「台灣穿山甲保育行動計畫」指引，結合在地居民於高雄市的淺山地區，開展穿山甲生態與社區保育研究，團隊並將研究過程取得的珍貴影像素材製作成紀錄片，曾錄下全世界第一筆野外穿山甲的哺育過程，吸引BBC來台拍攝紀錄片。

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此外，國科會提到，台北市立動物園為拓展穿山甲域外保育的族群，將穿山甲送至德國萊比錫動物園與捷克布拉格動物園等地，擴大傳遞保育理念與價值，展現台灣穿山甲保育工作的國際影響力。

國科會強調，此案研究成果不僅提升整體保育效率，更可結合當地居民、非政府組織與政府機關的力量，從「我」到「我們」，與社區共同推動保育行動，將社區參與轉化為具體和永續的保育推力。（編輯：張若瑤）1140522