加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
全球衝擊
新聞專題
全球衝擊4/215
首頁 / 國際

關稅衝擊發威 韓國5月前20天對美出口年減14.6%

2025/5/21 22:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾21日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，韓國5月前20天出口總額年減2.4%，對主要盟邦美國出口年減14.6%，這部分源自於華府實施之後又部分取消的全面性關稅措施，導致對美國巿場銷售疲軟。

法新社報導，儘管美國關稅措施對貿易造成壓力，但由於半導體需求強勁，韓國4月出口仍展現出人意表的力道。

不過初步跡象顯示，貿易緊張正開始影響汽車業在內的韓國其他主要產業。美國對進口汽車課徵25%關稅。

韓國關稅廳數據顯示，5月1日至20日出口總額為320億美元，年減2.4%。

同期間，韓國對美國出口年減14.6%，對中國、歐盟則分別年減7.2%、2.7%。

韓國輸美產品原本遭課徵25%全面性關稅，儘管從4月初開始暫時降為10%，為期90天，相關措施仍對亞洲第4大經濟體造成衝擊。

google news透過 Google News追蹤中央社

與此同時，諸如鋼鐵、鋁材和汽車等韓國主要出口品仍然被美國課徵25%關稅。

上週舉行第2輪部長級貿易談判後，首爾與華府現正由工作層級官員進行技術性磋商，目標於7月初大限之前敲定一套貿易方案，以確保全面豁免關稅。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140521

全球衝擊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
小摩執行長：關稅所致經濟影響恐超出投資人預期
21
更多編輯台推薦新聞：