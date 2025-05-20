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小摩執行長：關稅所致經濟影響恐超出投資人預期

2025/5/20 10:29
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（中央社紐約19日綜合外電報導）摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙今天說，他認為關稅的所有影響尚未滲透至更廣的經濟領域；他警告，在企業清算貨物和供應的新成本時，股市可能暴跌。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，戴蒙（Jamie Dimon）在紐約舉行的法說會上表示，經濟趨緩的風險被低估；他還說，即使美國總統川普縮減關稅措施，其規模仍「相當極端」。

川普今年4月2日宣布新關稅措施，接著又暫緩90天實施，股市後來反彈，但史上罕見的高關稅稅率仍適用於多數與美國有貿易往來的國家。

戴蒙說，「股市下跌10%，又反彈10%，我認為這是非常沾沾自喜的心態」，並指出美國上一次對所有貿易夥伴課徵10%關稅是在1971年。

美國4月通貨膨脹相對溫和，但經濟學者預期關稅將在未來數月進一步推升物價。通用汽車（General Motors）、捷藍航空（JetBlue）、富豪汽車（Volvo）等多家企業已收回有關今年預期營收的投資人指引；零售業巨擘沃爾瑪（Walmart）上週也表示，由於成本「史無前例」地增加，正規劃漲價。

戴蒙說，隨著企業下修預期收入、投資人重新評估美股價值，他認為股市可能下跌約10%。他也警告，信貸緊縮可能讓習慣輕鬆融資的企業落入陷阱。

他說：「我還是覺得美國資產價格有點高…我認為當前的信貸是一種不良風險。」

戴蒙曾警告大眾留意經濟中醞釀的風險，雖然有些警告有誤。最近他一直在警告大家注意關稅對經濟和美國世界地位的效應。

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即便關稅引發全球經濟放緩，戴蒙仍懷疑各國中央銀行必然有辦法出手解圍。

他說：「我認為這些央行幾乎是自滿心態，覺得自己無所不能…他們只是設定短期利率而已。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140520

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