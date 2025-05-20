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美歐關稅談判露曙光 義媒指習近平比川普更危險

2025/5/20 09:06（5/20 09:38 更新）
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在義大利總理梅洛尼（中）促成下，美國副總統范斯（左）與歐盟執委會主席范德賴恩（右）18日出席教宗良十四世就職典禮後，在義大利總理府舉行三方會談，試圖化解美歐關稅爭議。（義大利總理府提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年5月20日
在義大利總理梅洛尼（中）促成下，美國副總統范斯（左）與歐盟執委會主席范德賴恩（右）18日出席教宗良十四世就職典禮後，在義大利總理府舉行三方會談，試圖化解美歐關稅爭議。（義大利總理府提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年5月20日
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（中央社記者黃雅詩羅馬19日專電）美歐關稅談判露曙光，義大利晚郵報今天以「為何習近平比川普更危險」為題，報導中國透過傾銷過量產品重創歐洲汽車、鋼鐵業，帶來的經濟威脅比美國更嚴重，歐洲須團結應對，必要時應考慮對中國祭出「提高關稅」。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）18日藉著新教宗就職典禮機緣，在會後促成美國副總統范斯（JD Vance）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）展開初步貿易協商。梅洛尼領導的義大利一直期盼扮演「美歐橋梁」角色，壯大西方民主聯盟。

義大利大報晚郵報（Corriere della Sera）今天報導，中國知名經濟學家高善文因質疑中國經濟成長數據造假，及揭露中國青年失業率過高等問題，遭到中國國家主席習近平下令封口、處分，不僅被吊銷香港國有金融機構首席經濟學家執照，迄今已音訊全無好幾個月。

報導指出，高善文觸犯的「罪行」，僅是說出中國實際經濟成長可能不到官方數據的一半，青年失業率是官方數據的2倍；高善文的遭遇和歐洲息息相關，因為如果美國發動關稅戰，是為了將美國內部貧富差距、債務等問題轉嫁到全世界，那中國也正在迫使全世界，為了中國的內部矛盾付出巨大代價。

報導指出，中國經濟戰不是透過關稅，是透過史上最激進的重商主義（Mercantilism），這種國家主義色彩的經濟政策，造成所有勞動密集產業的產能過剩，進而引起失業率上升、購買力下降、社會政治不穩定等問題，各大經濟體現在面臨的經濟戰，就是在爭論如何「分擔」這些問題。

報導指出，中國官方公布的青年失業率約17%，有學者估計實際可能高達40%，近年中國許多省級單位透過核發大量建築許可證促進地方發展，直到爆發房地產泡沫現象，華爾街日報估計這波金融危機造成高達18兆美元損失。

報導直指，最大問題是中國政府對經濟危機因應失策，中國領導人基於個人威權政治傾向，不能協助人民促成經濟解放；美國麻省理工學院教授黃亞生指出，中國消費率低得荒謬，僅占39%，相對韓國有49%、日本有56%，義大利58%、美國68%。

報導說，中國國家主席不想要激發國內需求的「消費經濟」，只想要利用國外其他地區促成「生產經濟」，因此中國透過龐大補貼機制，大量生產出口各類商品到全世界，造成所謂「全球侵略」現象。

報導指出，中國造成各產業商品「供過於求」，去年中國汽車產量占全球33.7%，這還只是中國汽車產能的6成力量，還有1/3汽車工廠處於半閒置狀態；鋼鐵方面，中國去年產量占全球54.6%，是第二名印度的7倍，去年全球鋼鐵總產量過剩，讓義大利和德國工廠的活動宛如多餘。

報導指出，在化學領域，中國產量在過去5年增長40.9%，目前占全球市場43%，同期義大利產量下降11.6%，德國下降15.3%；在鑄造業領域，中國產量自本世紀初以來增長2倍多，第二名的印度產量僅為中國1/5，義大利產量則處於1980年以來最低水準。

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報導分析，中國一切製造熱潮都是為了出口，事實正在造成全球性失業。

報導在結語建議，歐洲不能再無視中國產業侵略，歐洲必須團結提出策略保護自身的生產者，除了逐步退出已無法防守的產業，尋找新投資方向，同時需促使北京不再鎖定歐洲為目標，必要時應祭出提高關稅手段。（編輯：張芷瑄）1140520

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