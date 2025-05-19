美財長：談判欠善意國家 關稅回到解放日水準

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（中央社記者廖漢原紐約18日專電）美國財政部長貝森特今天表示，貿易談判缺乏善意與未採行動的國家，關稅將回到4月2日宣布的稅率，這些國家將收到明示關稅的信函，相信各國會帶著善意來談。

貝森特（Scott Bessent）在國家廣播公司（NBC）週日政論節目「會晤新聞界」（Meet The Press），就美中瑞士會談結果表示，雙方沒有後退，都瞭解現狀如同禁運無法持續，也不想持續口頭你來我往，所以都降低115%關稅，因此美國在2025年對中國課徵30%，中國對美課徵10%，美中現在已有持續對話的機制。

美國與多國談判至今僅有英國和中國有貿易框架與短期安排，對於其他各國，他強調，如果談判欠缺善意，對方會收到明示關稅稅率的信函，相信各國會帶著善意來談。

對於欠缺善意或未見行動的國家會採取何種稅率，貝森特說：「會是4月2日宣布的稅率，有些國家會10%，有些國家會較高，協商就如同（美國總統）川普所指，如果不願談，就會回到4月2日宣布的稅率。」

國際信用評等機構穆迪（Moody's）16日因政府債務與利息成本不斷提高，將美國信評等級由最高的Aaa調降至Aa1，市場再度關切美債信譽，長短期美債殖利率再度飆高。

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貝森特說：「穆迪是落後指標，相信大家都認為信用評等機構都是如此，我未必認同前財政部長薩默斯（Larry Summers）過去所言，但他在2011年也講同樣的話，這是落後指標。」

貝森特進一步說明，如同運輸部長達菲（Sean Duffy）談航管系統，這些問題不是過去百日造成的，是過去4年前總統拜登（Joe Biden）政府與支出所導致。川普政府承接高達國內生產毛額（GDP）4.7%的債務負擔，這是經過經濟衰退與離開戰爭之後的最高峰，川普政府決定減少開支並推動經濟。（編輯：何宏儒）1140519