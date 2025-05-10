川普：將對各國維持至少10%基準關稅 但允許例外

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）各國與美進行談判，盼降低關稅衝擊之際，美國總統川普今天表示，基本上將維持至少10%的基準關稅，有些國家可能會面臨更高的稅率。但他也說，若有國家提出「很棒的」方案，基準關稅做法也可能會有「例外」。

川普（Donald Trump）上任以來關稅措施不斷，各國紛紛把握對等關稅暫緩期與美進行談判。他昨天宣布和英國達成第一個貿易協議，不過大多數英國商品仍將面臨美國的10%全球性基準關稅。

川普今天下午在白宮回應媒體有關10%基準關稅的提問時表示，會有一個基準線，「在某個時候，也許會有例外」，如果有人提出「很棒的」提案，「那（例外）當然是有可能的」。

不過，他也說，基本上有一個最低的基準線，就是10%，有些國家的稅率會更高，例如40%、50%、60%。

川普表示，昨天和英國達成了「很棒的協議」，另有4、5個協議即將完成，還有其他協議陸續敲定。

川普4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的基準關稅，唯獨對中國加徵關稅非但沒收手，還與對方展開螺旋升溫的關稅戰。

經過一連串報復性加稅後，美國目前對許多中國進口商品課徵145%關稅，有些商品的累計關稅稅率甚至達245%。中國也對美國商品課徵125%報復性關稅。

美中關稅戰之際，雙方官員週末將於瑞士進行會談，美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）擔任主談人。對於媒體問及，是否有告知貝森特他願意把關稅降到多低的程度，川普回應表示，「有」，但不願透露具體數字。

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他說，自己今天在社群媒體提到一個數字，「我們要看看情況如何發展」。

川普早上在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「對中關稅80%似乎剛好！讓史考特（貝森特）來決定」。（編輯：徐睿承）1140510