終於破冰 美中代表在日內瓦展開關稅會談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北10日電）新華社報導，中美經貿高層會談歐洲時間今天上午在瑞士日內瓦開始舉行，由中美經貿中方牽頭人、中國國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。

美中貿易戰自4月上旬爆發後，出現近1個月的僵局。中國方面態度強硬，多次表示拒絕在受脅迫下與美方談判；美國方面，總統川普（Donald Trump）曾多次表示美中兩國已展開談判，但多次遭到中國外交部及商務部公開否認，甚至直指是「假消息」，一度讓外界看得一頭霧水。

但綜合外電近日報導，中國方面表面上雖維持強硬立場，但私下卻藉由討論芬太尼（Fentynol）防制問題的名義與美方接觸，進而商討關稅問題，成為中方婉轉的退讓方式。而中國國務委員兼公安部長王小洪更被中國國家主席習近平指定參加今天展開的會談，被認為是中方回應美方訴求的表徵。

在美方不斷釋出談判意願，而中方也出現態度軟化的跡象下，中國商務部5月7日終於宣布，在「充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲」的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸，何立峰將在訪問瑞士期間與貝森特舉行會談。在此之前，中方一度僅指何立峰是以應瑞士政府邀訪的名義前往瑞士。

路透社報導，中國態度趨於軟化的原因，是其官員私下越來越擔心關稅對中國經濟的影響；且隨著中國的貿易夥伴陸續與美國展開談判，中國擔心將被全球孤立；加上美國主動接觸及川普的言論趨於緩和，才讓中方轉而願意與美方會談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在美中今天開始談判前，川普美東時間9日在社群媒體發文表示，對中國關稅80%似乎剛剛好，「讓史考特（指貝森特）來決定」。而自川普1月回任美國總統後，美國累計已對中國加徵了145%的關稅；而作為報復，中國同一期間也對美國加徵了125%的關稅。

面對川普喊出的80%，中國方面並未作出任何回應。到目前為止，中方的公開表態除了要求取消懲罰性關稅外，仍然要求美國取消4月2日公布的「對等關稅」，而美國對中國課徵的「對等關稅」是34%。（編輯：邱國強）1140510