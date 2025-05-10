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人民日報：中美關稅談判一兩次就解決問題 並不現實

2025/5/10 19:24
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（中央社台北10日電）美中高官今天在日內瓦展開關稅談判之際，中共頭號官媒人民日報「鐘聲」專欄發表文章說，「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實，中方對談判的複雜性「有清醒認知」。

「鐘聲」是人民日報重要評論文章的常見署名之一，寓意「中國之聲」，是該報對外國發聲喊話表態的專欄，旨在向外傳達中共官方的意圖。

這篇文章指出，在瑞士舉行的中美經貿高層會談備受國際社會矚目。在全球經濟復甦乏力的背景下，這場對話被視為「化解貿易摩擦的一個契機」，各方期待中美通過建設性溝通，為世界經濟成長注入確定性。

文章不忘批評美國說，一段時間以來，美方一系列違規、無理的單邊關稅措施，「嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重擾亂國際經貿秩序和世界經濟增長前景」。

這篇文章宣稱，在這一背景下，中方「從維護世界經濟穩定、維護國際社會共同利益的大局出發」，充分考慮了「全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲」，「同意」與美方進行接觸，體現了維護多邊貿易體系的「大國擔當」。

文章強調，「談」是化解分歧的必要之舉，但指望一兩次談判解決問題並不現實，中方對談判的複雜性「有清醒認知」。

這篇文章說，「誠意需要用行動丈量」，美方想要透過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出「談的誠意」，糾正錯誤做法，而不是「說一套、做一套」，或「翻手為雲覆手為雨」。

文章指出，中方始終對對話持開放態度，也有「足夠耐心和定力，以及奉陪到底的底氣」。無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。

這篇文章不忘強調，集中精力辦好自己的事，堅定不移推進「高質量發展」和「高水平開放」，是中國「打談皆從容」的信心所在。

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文章說，中國願與國際社會加強團結協調，共同抵制「單邊保護主義」和「霸權霸凌行徑」，共同維護自由貿易和多邊主義，推動建設普惠包容的經濟全球化。

這篇文章最後說，中國對中美經貿談判的態度「清晰而堅定」。歷史也將再一次證明：惟有秉持「相互尊重、和平共處、合作共贏」的原則，才能讓談判「結出共贏之果」。（編輯：邱國強）1140510

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