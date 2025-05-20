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瓜地馬拉咖啡年出口上看10億美元 關稅衝擊引紛爭

2025/5/20 09:48
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市19日專電）根據瓜地馬拉咖啡協會（ANACAFE）的最新統計，去年10月至今年4月，瓜國咖啡出口總額高達6億2000萬美元，預計今年全年度出口更將超過10億美元。

但瓜國咖啡業者也公開表達憂慮，因為美國實施10%的關稅衝擊，讓整個瓜地馬拉的咖啡生產鏈蒙上陰影。

瓜地馬拉咖啡協會18日指出，美國是瓜地馬拉咖啡最大的買家，占比超過44.2%，其次是加拿大的10.7%以及日本的9.6%，至於台灣名列第8占比2.4%。此外，由於世界最大的咖啡生產國巴西因為氣候影響，在咖啡收穫季節遭遇熱浪侵襲，因此產量減少帶動全球咖啡價格上揚。瓜地馬拉咖啡豆日前在紐約咖啡期貨市場，就以每公擔375美元（約新台幣1萬1000多元）的高價拍出。

但好價格卻遇上美國從4月2日開始實施的10%關稅，讓瓜地馬拉咖啡出口遭遇衝擊。此外，光是關稅實施到現在1個月期間，就已經發生5起總共20個銷往美國的咖啡貨櫃爭議，瓜國出口商和美國進口商因為誰來支付關稅所引起的法律糾紛。

瓜地馬拉咖啡協會指出，瓜國出口商堅持由於該批咖啡是以「船上交貨價格」（FOB）銷售，因此貨物到港後，關稅應該由美國進口商承擔，但美方業者卻抱持保留態度，就連國際咖啡組織（ICO）也無法確定誰該承擔關稅費用，類似的問題恐怕層出不窮，甚至造成貿易糾紛。

瓜地馬拉咖啡協會總裁巴多爾（Ricardo Bardales）表示，咖啡種植行業攸關瓜國12萬5000個家庭的生計，如果因為關稅影響種植情況，不只會減少農村就業機會，更可能引發移民問題。

國際咖啡組織也強調，該組織一再與美國政府溝通解釋，因為咖啡這類產品並沒有在美國本土大量生產；而以關稅阻止進口、提升本國產業的策略在咖啡議題上毫無意義，因為美國本身不僅沒有足夠的產量支撐國內消費，更將推高美國消費者的負擔。

不只是咖啡，美國關稅也讓瓜地馬拉其他出口業者憂心忡忡，擔心喪失在美國的市場競爭力。「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，瓜地馬拉政府已經決定派出一個代表團，成員包括經濟部長賈西亞琴（Gabriela Garcia-Quinn）、外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）等高層官員，預定5月27日在華府與美方進行關稅談判。

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由於美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受媒體訪問時曾表示，為了改革國際貿易政策，美國政府正在評估建立「區域性關稅協議」的可能性。也就是針對貿易量的多寡，以不同區域劃分簽訂個別的關稅協議，例如中美洲地區可能就有一個固定的稅率數字。

自由新聞報分析，這次美瓜兩國關稅談判十分關鍵。因為在美國表示有意推動以區域為單位的關稅協議情況下，中美洲勢必成為新戰略重要的一環，而談判除了希望調整關稅外，也將討論納入區域協議的可能性和做法。（編輯：唐聲揚）1140520

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