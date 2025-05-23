川普稱貿易談判毫無進展 揚言6/1起對歐盟商品課50%關稅
2025/5/23 20:27（5/23 20:38 更新）
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天在社群媒體發文，揚言對歐洲聯盟（EU）進口至美國的商品課徵50%關稅，從今年6月1日起實施。
川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）抱怨說，美國與歐盟的貿易談判「毫無進展」，他建議「對歐盟輸美貨物課徵50%直接關稅，從2025年6月1日起生效」。
這項消息公布後，歐洲股市主要指數下挫逾2%。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140523
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