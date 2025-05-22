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高雄啤酒音樂節TWICE娜璉初登場 門票23日開賣

2025/5/22 17:18（5/22 18:36 更新）
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高雄啤酒音樂節將於7月4至6日登場，卡司包含韓國女團TWICE成員娜璉（圖）等，掀起熱烈討論。（寬寬整合行銷提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月22日
高雄啤酒音樂節將於7月4至6日登場，卡司包含韓國女團TWICE成員娜璉（圖）等，掀起熱烈討論。（寬寬整合行銷提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月22日
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）高雄啤酒音樂節將於7月4至6日登場，包含首次來台的韓國女團TWICE成員娜璉、SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫等；官方售票時間為23日中午12時 ibon售票全面啟售。

第17屆「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」7月4日至6日在高雄夢時代正對面廣場熱鬧舉行，韓星卡司包含韓國女子天團TWICE成員娜璉、SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫、MAMAMOO 頌樂、輝人等；台灣卡司包含范逸臣、盧廣仲、告五人、U:NUS、HUR+等。

主辦單位今發新聞稿表示，今年再度打造「主舞台」與「百威舞台」雙舞台設計，娜璉將首次登上高雄啤酒音樂節主舞台，請ONCE （TWICE粉絲名）密切關注。

除了音樂表演外，還有一年一度的「高雄下酒菜料理競賽」，結合高雄在地美食與創意料理，邀請全民共襄盛舉。

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主辦單位呼籲，卡司釋出後在網路上掀起熱烈討論。已出現了多組黃牛票的違法販賣，呼籲粉絲不要受騙，勿購買來路不明的票種。

「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」官方售票時間為23日中午12時 ibon售票全面啟售。（編輯：李亨山）1140522

#銀赫
#東海
#韓國
#告五人
#娜璉
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