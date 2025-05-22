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美眾院通過川普大型減稅法案 送參院審議

2025/5/22 20:55（5/22 21:12 更新）
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美國聯邦眾議院22日表決通過總統川普的大型降稅減支法案。圖為眾院議長強生宣布投票結果。（美聯社）
美國聯邦眾議院22日表決通過總統川普的大型降稅減支法案。圖為眾院議長強生宣布投票結果。（美聯社）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）共和黨占多數的美國聯邦眾議院今天表決通過總統川普的大型降稅減支法案。批評人士警告，該法案將重創醫療保健政策，導致國債攀升。

法新社報導，現在送交參議院審議的「一項大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act）一旦通過，將使得川普推動美國「黃金年代」的願景成為法律，透過大幅削減社會安全網計畫，以支應將川普2017年的減稅計畫效期延長10年而產生的財政缺口。

眾院議長強生（Mike Johnson）於表決前說：「如此規模的立法確實會影響國家發展並且改變生活。」

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眾議員們漏夜展開馬拉松式辯論，大體上根據黨派立場投票，最後以215票贊成、214票反對的些微差距通過這項大型法案。眾院共和黨領袖成功壓制黨內右翼反對聲浪，讓法案過關。

這是川普國內施政議程至關重要的大型法案，可能決定他白宮第二任期的表現。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140522

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