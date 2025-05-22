美接受卡達贈禮波音747飛機 將改裝為「空軍一號」

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國防部今天指出，防長赫格塞斯（Pete Hegseth）已接受卡達贈送的波音747型飛機，將改裝為總統川普座機「空軍一號」（Air Force One）。

法新社報導，卡達贈送這架價值數億美元噴射機，引發重大憲法和道德問題，以及外界對使用外國贈送飛機作為高度敏感總統座機的安全疑慮。

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）聲明指出：「在遵守所有聯邦規範和法規下，國防部長已接受卡達贈送的波音747型飛機。」

帕內爾提及「空軍一號」問題時表示：「國防部將致力確保美國總統座機，採用適當的安全措施並考慮其功能任務要求。」

美國憲法有一項所謂的「薪酬條款」（Emoluments Clause），禁止政府官員收受來自「任何國王、親王或外國國家」贈禮。

不過川普否認接受這架飛機有任何道德上的問題，他說美國政府若不接受這架飛機就「很愚蠢」。

這位78歲、身價億萬的總統上週在白宮接受記者訪問，當他被問到卡達這個富藏石油的波斯灣國家是否期待會有任何回報時說：「這是一個好的舉動。」

他說：「我絕不會成為拒絕這類贈禮的人。我的意思是，如果我說『不，我們不想要一架免費且非常昂貴的飛機』，我就是個愚蠢的人。」

美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）上週提案，以阻擋川普使用這架飛機。

舒默的「總統空中運輸安全法案」（Presidential Airlift Security Act）將禁止國防部使用納稅人的錢，將任何外國政府先前擁有的飛機改裝為總統座機。

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儘管多名共和黨議員對這項大禮表達疑慮，但忠於川普的參院共和黨領袖圖恩（John Thune）沒有義務將此案交付全院表決。

但舒默計劃將其列為共和黨必須在今年稍後通過的支出法案修正案，以強制進行表決。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1140522