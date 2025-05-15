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川普訪中東簽大單 卡達航空將採購210架波音客機

2025/5/15 10:22
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（中央社杜哈/西雅圖14日綜合外電報導）美國總統川普正在波斯灣阿拉伯國家卡達進行訪問，卡達航空今天簽署協議，要購買多達210架波音公司（Boeing）廣體客機，對這家美國飛機製造商來說可謂重大勝利。

根據白宮說法，這份採購波音777X型和787型飛機搭載奇異航太（GE Aerospace）發動機的協議總值高達960億美元，對川普此行高調出訪中東來說可謂一大勝利，即使要好幾年才能交付飛機。

這項交易對波音公司和其最大發動機供應商來說也是一大激勵；波音對手空中巴士（Airbus）旗下搭載勞斯萊斯（Rolls-Royce）發動機的大型A350機型，在包括波斯灣地區等全球最炎熱氣候中運作時，頻遭維修問題所苦。

路透社報導，波音指出，這份協議內容包括160架確定訂單，其中130架為787型、30架為777X型，以及另外50架這兩款長程飛機的選擇權。

據政府說法，就787型飛機來說，卡達選用奇異航太的GEnx發動機，而未採用勞斯萊斯的Trent 1000發動機，而奇異航太的GE9X發動機是777X機型的唯一選項。

奇異航太執行長卡普（Larry Culp）透過聲明表示，這份協議涵蓋400具奇異航太發動機，是該公司有史以來規模最大的協議，卡達航空（Qatar Airways）也表達同樣看法。卡達航空3月曾向路透社表示，公司正在處理一份廣體客機的大訂單。

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川普和卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad Al-Thani）與波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）及卡達航空執行長麥爾（Badr Mohammed Al-Meer）共同出席簽署儀式。川普表示，歐特柏格告訴他，這是波音史上最大筆飛機訂單。

這份協議是在川普中東之行的第2站簽署，前一天他才在沙烏地阿拉伯敲定多項合約。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140515

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