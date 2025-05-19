川普力推「大法案」 在眾院預算委員會闖關成功

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）對美國總統川普國內施政議程至關重要的一項大型法案，今天掃除關鍵障礙。在幾名共和黨眾議員放棄反對立場後，法案在眾議院預算委員會（House Budget Committee）闖關成功。

法新社報導，川普（Donald Trump）正力推他口中「一項漂亮的大法案」成為法律，將延續他第一個總統任期的減稅政策，同時搭配可能導致數百萬名最貧困美國人民失去醫療保險的撙節措施。

但共和黨籍國會議員內部分歧嚴重，已拖慢該法案的立法進程。保守派希望更大幅度削減支出，溫和派則擔心醫療保險面臨威脅。

共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）整個週末都在努力說服反對派。共和黨人在眾院僅握有些微多數，意味著法案幾乎需要所有黨籍議員一致支持才能通過。

共和黨眾議員布瑞契恩（Josh Brecheen）表示，這項法案「仍有必要調整」。在今天表決中，他與其他3名共和黨眾議員一改先前的立場。

根據獨立國會分析師估算，這項法案中的稅務條款將在未來10年內，使聯邦赤字增加逾4兆8000萬美元。

為了部分抵消赤字增加所造成的影響，共和黨人計劃大幅削減開支，特別是針對「醫療補助」（Medicaid）添加新的限制措施。這項公共健保計畫協助提供健康保險給超過7000萬名低收入美國民眾。

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溫和派共和黨人士擔心，這項受歡迎計畫中的大規模削減，可能破壞黨2026年11月期中選舉的前景。不過，同黨極右翼的財政鷹派人士堅稱，計畫中的削減力道還不夠大。

即使這項法案在眾院過關，仍將在參議院面臨挑戰。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140519