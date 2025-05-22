美將推「金卡」簽證 外國人持1.5億獲永久居留權

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，外籍人士只要擁有500萬美元（約新台幣1.5億元）資金，很快就可以申請新推出的「金卡」簽證，有權在美國永久居留和工作。

盧特尼克今天在美國媒體Axios於華盛頓特區舉辦的「打造未來」（Building the Future）活動上表示：「我預期大概在一週內會建立名為trumpcard.gov的網站…相關細節隨後很快會公布，不過人們已經可以開始註冊了。」

他補充表示，關於這項簽證計畫的進一步資訊將在接下來幾週內公布。

盧特尼克表示，這張金卡將取代政府原本的EB-5移民投資簽證計畫，EB-5向對美國投資180萬美元或對經濟困難地區投資90萬美元等投資金額相對較小的移民發放綠卡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，盧特尼克今天表示，新簽證計畫受到熱烈關注，他透露自己在近期訪問中東地區，已經開始在「推銷」金卡。

盧特尼可指出：「基本上，我遇到的每個非美國人只要有經濟能力，都會想買這張卡。」

美國總統川普今年2月首度提出這項「金卡」簽證新計畫。

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川普當時在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）表示：「我們打算把這張卡的價格定在約500萬美元，這張卡不但能賦予你綠卡的待遇，還是取得公民身分的途徑。有錢人將藉由購買這張卡進入我們的國家。」

不過移民法專家曾警告說，創設新的簽證類別需要經過國會批准。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140522