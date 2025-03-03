川普想賣金卡給富人比想像複雜 恐需國會訂新法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普有意推出「金卡」簽證，讓投資人以500萬美元（約新台幣1.6億元）取得美國公民身分，希望吸引有錢外國人留在美國。這個想法讓許多移民事務專家大為驚訝。

川普今年2月26日說，希望在大約兩週內開始「販售」這種簽證。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）說，這項計畫將取代現有EB-5投資簽證，可募集1兆美元用於償還國債。

但美國有線電視新聞網（CNN）報導，移民法專家認為，這項金卡計畫比川普和盧特尼克所描述的情況更複雜且不確定。

原因如下：

●總統不能自行創造新簽證

川普描述的金卡將是一種賦予在美合法永久居民身分和有機會獲得公民身分的新簽證。但總統不能自行創造獲得公民身分的途徑，川普之前的美國總統過去想實施重大移民政策改革時，也曾因為這個緣故而受阻。

前總統歐巴馬和拜登曾採取行政措施保障某些人不被驅逐，川普等共和黨人經常譴責這些行動。但歐巴馬的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）和拜登為古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉移民實施的人道假釋計畫（CHNV），均未給予合法身分或提供取得公民身分的途徑。

移民法專家認為，總統不能自行創造新簽證，必須制定新法。

亞特蘭大的移民事務律師庫克（Charles Kuck）說，川普政府「實際上沒有法定權力可創造新的簽證類別」。

●解鈴還須繫鈴人

移民法專家說，終止或大幅更動EB-5簽證計畫，須由國會採取行動。

美國國會於1990年創建EB-5簽證，法規定義了政府每年可依計畫發放多少簽證、投資人須貢獻多少錢才能申請。美國國會研究處（CRS）資料顯示，法律每年允許約1萬名投資人和符合資格的親屬參加這項計畫。

根據美國國籍暨移民局（USCIS）資料，在2022年3月15日之前提出申請者必須投資至少100萬美元，或在所謂目標就業區域的經濟艱困地區投資50萬美元。在此之後的申請人則須至少投資105萬美元，或在經濟艱困地區投資80萬美元。

庫克說，他已協助數百人申請EB-5簽證，他認為國會撤銷EB-5計畫並以金卡取代的「可能性為零」。

他說：「過去30年來，EB-5計畫帶來的錢比實際上能負擔且想利用500萬美元黃金簽證的人多得多…有這麼多錢的人未必想在美國繳稅。」

●官員未說明已經在等政府核發綠卡的投資人該怎麼辦

美國移民律師協會（American Immigration Lawyers Association）的達拉－德尼（Sharvari Dalal-Dheini）說，許多人不確定川普的新措施對他們的申請有什麼影響。

她說：「在等綠卡通過的同時，他們的錢已經投下去了…這套流程有很多步驟，可能要花好幾年，甚至數十年才能通過。所以，在沒有通知或給他們機會挽救投資或走完流程的情況下，突然打亂這些投資人的計畫，真的很不公平，實際上有損於我們的經濟。」

透過 Google News 追蹤中央社

目前也還不清楚政府將如何審查金卡申請人，盧特尼克強調這一點會是重中之重。已有批評人士警告，金卡可能會吸引那些想花錢入境美國的犯罪分子。

川普堅稱創建金卡「完全合法」。被問到是否考慮把金卡賣給俄羅斯寡頭政治人物時，川普說：「對，有可能。我認識一些俄羅斯寡頭政治家，他們人很好。」（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140303