川普擬廢投資移民簽證計畫 改推金卡定價1.6億元

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普今天提議以所謂的「金卡」取代外國人投資移民簽證計畫，允許以500萬美元（約新台幣1.6億元）購買金卡，作為取得美國公民身分的途徑之一。

綜合路透社和法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴媒體，他將以所謂的「金卡」取代EB-5投資移民簽證計畫。

EB-5計畫允許砸大錢的外國投資人在美國創造或保留就業機會，以獲得永久居民身分。EB-5計畫會對承諾投資美國企業的外國人授予「綠卡」。

川普表示：「我們將售金卡…定價約500萬美元。」

川普說：「這將賦予綠卡特權，並且成為獲得（美國）公民身分的途徑，富人將透過購買這張卡進入我國。」川普還說，相關計畫細節將在兩週後公布。

川普被記者問到俄羅斯寡頭權貴是否有資格買金卡時說「可能吧」，他說「我知道有些俄羅斯寡頭權貴人很好」。

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根據美國國籍暨移民局（USCIS）網站，EB-5投資移民計畫是國會1990年設立，「透過外國投資人創造就業機會和資本投資刺激美國經濟」，由美國國籍暨移民局負責實施。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天告訴媒體，EB-5計畫都是「廢話、假裝和欺詐，而且是一種以低價獲得綠卡的方式。因此總統說，我們將結束EB-5計畫，而不是實施這種荒謬的EB-5計畫。我們將以川普金卡取代」。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140226