白宮打破百年傳統 自選採訪川普媒體

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國白宮今天宣布，將自行決定哪些媒體可以採訪總統川普，剝奪白宮記者協會（White House Correspondents' Association）近百年來選擇採訪團成員的權力。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，白宮記者協會不應再「壟斷」白宮採訪團成員的選擇權，這些成員是少數能進入白宮橢圓形辦公室與總統專機「空軍一號」（Air Force One）等場所採訪川普的記者。

白宮記者協會隨即譴責白宮此舉「破壞自由媒體的獨立性」。

白宮近來與美聯社的衝突升高，起因是川普下令將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America），但美聯社因拒絕遵循而連續遭到白宮封殺採訪總統活動。

李威特在例行簡報會上表示，白宮記者協會「長期以來主導哪些記者可在這些最私密空間向美國總統提問」。

李威特說：「現在情況已經不同。我很榮幸地宣布，我們將把權力還給人民。」她還說：「今後，白宮採訪團的人選將由白宮新聞團隊決定。」

李威特在發言時，左右兩側各有一個大型電視螢幕，上面有著「勝利」和「美國灣」字樣。

白宮資深顧問米勒（Jason Miller）不久後在社群平台X上寫道「白宮記者協會，1914年到2025年，願安息」，並附上黑人抬棺影像。

總統專機隨行採訪團通常是由各通訊社、平面媒體、電視與廣播機構的13名記者組成，目前還不清楚白宮打算如何調整。

至於橢圓形辦公室內與白宮其他活動期間，採訪人數通常稍多一些，但鑒於白宮西廂（West Wing）的空間狹小，採訪名額仍是很少。

李威特表示，「傳統媒體」仍可加入白宮採訪團，但此機會也將開放給「從未獲准分擔這項艱鉅責任但值得支持的媒體」。

白宮記者協會主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）批評白宮事先沒有發出任何通知。

丹尼爾斯在聲明中表示：「此舉破壞美國自由媒體的獨立性，意味政府將選擇哪些記者可以採訪總統。」

身兼白宮記者協會理事的福斯新聞（Fox News）資深白宮記者海恩瑞希（Jacqui Heinrich）也對此提出批評。

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海恩瑞希在社群平台X上表示：「此舉並沒有把權力歸還人民，而是把權力交給白宮。」

海恩瑞希說：「白宮記者協會是由全職白宮記者團以民主方式選舉產生。」（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140226