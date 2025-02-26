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川普加強打擊非法移民 若未登記恐面臨罰款坐牢

2025/2/26 14:40（2/26 14:46 更新）
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美墨邊境去年6月有移民試圖穿越鐵絲網前往美國。（路透社）
美墨邊境去年6月有移民試圖穿越鐵絲網前往美國。（路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）根據美國國土安全部今天發出的指令，美國非法移民未向聯邦政府登記，恐面臨高額罰款、可能入獄或罰款加坐牢。

綜合路透社和「華爾街日報」報導，國土安全部發言人說：「（美國總統）川普政府將強化我國所有的移民法，我們不會挑選要執行哪些法律。為了我們國家和所有美國人的安全與保障，我們必須知道有誰在我們國家。」

根據美國國籍暨移民局（USCIS）官網，所有14歲以上移民申請美國簽證時未接受指紋採集或登記，且在美國停留30天以上，都必須進行登記和指紋採集。移民可在美國國籍暨移民局官網登記。

根據官網，一旦移民登記並接受指紋採集，國土安全部將發放登記證明，18歲以上移民必須隨時攜帶證明。

相關文件顯示，未登記的移民可能被處以最高5000美元（新台幣16.5萬元）罰款和最重6個月徒刑。

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居留超過簽證期限或正處於遣返程序的移民無須登記，因為政府已掌握他們的資訊，但他們若變更地址就必須通報。

川普上個月重返白宮執政後便宣告，美國與墨西哥邊境的非法移民問題為國家緊急狀態，並指示國土安全部確保這些移民向聯邦政府登記。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140226

#川普
#華爾街日報
#美國國土安全部
#移民
#川普新政
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