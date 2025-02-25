馬斯克對公務員下通牒 美國人事管理局：可忽略

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）科技大亨馬斯克上週末要求美國聯邦僱員回報自身過去一週工作表現，引發部分機關異常反彈，美國負責管理公務員的人事管理局今天說，公務員可不必回覆馬斯克電郵。

綜合路透社和法新社報導，馬斯克（Elon Musk）的電郵指示美國230萬名公務員列出5點在過去一週完成的工作事項，期限在美東時間24日晚間11時59分之前。

馬斯克當時警告公務員，未回覆電子郵件的話可能飯碗不保。但隨著期限將截止，馬斯克似乎承認他的計畫已破局。

他在自家社群平台X上發文說：「電郵的要求非常簡單，因為通過測試的標準是輸入一些字然後按寄出！然而，許多人甚至沒有通過這項蠢測試，有些情況是受到他們主管鼓勵。」

根據路透社所見的司法部內部電郵，人事管理局（OPM）今天告訴聯邦機關的人力資源官員，員工不會因為不回覆馬斯克的電郵而被解僱，也不要求員工回覆。

備忘錄說，可自願回覆電郵，並敦促員工不要在回覆時提供機密和敏感資訊。這是批評馬斯克此舉的人士所擔心的問題。

即便如此，一些機關仍敦促他們的職員回覆。總務署（GSA）消息人士透露，一名高層告訴員工，即使這是自願性，總務署仍鼓勵員工回覆電郵。

人事管理局代理局長寄信給局內人員時也有類似說法，內容提到「強烈鼓勵」他們回覆。

部分聯邦機關要求員工至少暫時忽略馬斯克的電郵，使得原本就很焦慮的員工感到更加混亂。

這些機關包括國防部，國防部通知人員「暫停對人事管理局的一封題為『你過去一週做了什麼』的電郵做出任何回應」。

川普政府派到聯邦調查局（FBI）、國務院和國家情報總監辦公室（ODNI）的官員也指示員工不要直接回覆。

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美國衛生及公共服務部在電郵中告訴員工，如果他們選擇回覆，應該保持一般性的回答，不應透露具體藥品或他們正在從事的合約，「假設你所寫的內容會被外國惡意分子看到，然後相應地調整你的回覆內容」。

雪上加霜的是，美國總統川普支持馬斯克。他今天稍早在白宮告訴媒體：「我認為這很棒。有很多天才在寄信。我們會試圖查明大家是否有在工作。」（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140225