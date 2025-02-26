抗議所為讓美國處於危險 政府效率部1/3員工辭職

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的美國政府效率部（DOGE）約1/3員工辭職以示抗議，表示他們不會推行讓國家處於危險之中的改革工作。

根據法新社所見由21名政府效率部員工致白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles）的信函指出：「我們矢言為美國人民服務，在歷任總統任期恪遵我們對憲法的誓言。然而，現在已經明顯，我們無法再履行這些承諾。」

路透社報導，這些員工在線上發布的辭職信中指出：「我們不會利用作為技術專家的技能來損害核心政府系統、危害美國人民敏感資料或破壞重要的公共服務。」

這些員工包括資料科學家、產品經理、設計師和資訊科技（IT）部門主管。

他們原先為美國數位服務小組（United States Digital Service）人員，在川普1月20日就任總統後改為政府效率部，由馬斯克負責帶領。

馬斯克是政府效率部背後的政治力量，一小部分忠於他的員工被派往政府各部門，致力削減聯邦政府人員和支出。

雖然馬斯克不是政府效率部正式行政官員，但這位太空探索科技公司（SpaceX）和特斯拉（Tesla）執行長仍在指揮運作，並將出席明天川普舉行的首次內閣會議。

馬斯克身為全球首富和川普最大金主，雖沒有部長職位或正式的決策權，卻具備「特別政府員工」及「總統高階顧問」身分。

他對這些員工離職淡化處理，表示他們是「政治滯留者」，他們遠距工作並拒絕按川普命令回到辦公室工作，並稱「他們如果不辭職，就會被解僱」。

簽署者描述這個從1月21日開始的過渡過程相當混亂，當時有佩戴白宮訪客證的不明人士，匆忙對他們進行面試。

這些面談人士問員工的政治忠誠度，試圖在團隊成員間製造分歧，並表現出「有限的技術能力」。

美國數位服務小組約1/3員工突然於2月14日接獲不具名電郵解僱，使得緊張局面升高。

政府效率部辭職人員的信函指出，被解僱員工一直致力於現代化重要的政府系統，包括社會安全、退伍軍人服務、稅務申報、醫療保健和災難紓困平台等。

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信函指出：「他們遭到解僱，讓數以百萬計每天仰賴這些服務的美國人陷於危險。突然失去其技術專長，導致重要系統和美國人民資料的安全性下降。」

自川普就任總統迄今，已有數以千計主要為試用期的員工遭到解僱。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140226