加拿大不滿主權受威脅 逾20萬人請願撤銷馬斯克國籍
2025/2/25 11:01（2/25 11:24 更新）
（中央社記者程愛芬溫哥華24日專電）因不滿美國科技大亨馬斯克（Elon Musk）威脅加拿大主權，加拿大一名作家發起請願書，呼籲渥太華撤銷他的公民身份，迅速獲得20幾萬人簽名支持。
這份國會請願書由卑詩省作家利德（Qualia Reed）發起，常對馬斯克直言不諱批評的國會議員安格斯（Charlie Angus）作為贊助人，僅上線4天的請願活動，於今天美東時間晚上9時，已經獲得逾22萬名加拿大各地民眾的簽名支持。
馬斯克出生於南非，但他的母親為加拿大人，因此他擁有加拿大國籍。
請願書呼籲民眾簽名要求政府撤銷馬斯克國籍，稱「馬斯克從事了違背加拿大國家利益的活動；他利用財富和權力來影響我們的選舉；他已經成為試圖抹殺加拿大主權的外國政府成員；必須應對馬斯克攻擊加拿大主權的企圖。」
川普今天再度提到將於3月對加拿大開徵大規模關稅。川普也不斷說要讓加拿大成為美國第51州，引發加拿大人的憤怒。
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只要獲得500個以上簽名的國會請願書就能提交給眾議院，尋求政府正式回應。
加拿大眾議院目前正在休會，3月24日才會復會。（編輯：韋樞）1140225
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