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「川普效應」促瓜地馬拉移民匯款暴增至每天27億元

2025/2/24 08:05
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市23日專電）美國政府強力打擊非法移民，由於擔心被逮捕和遣返，瓜地馬拉移民從今年1月起匯回母國的資金暴增，近日甚至每天高達約8500萬美元（約新台幣27億元）。

瓜地馬拉政府表示，近日匯款金額從年初每天7000萬美元（約新台幣22億元），大幅增加至每天8500萬美元（約新台幣27億元），這現象被瓜國政府稱為「川普效應」。

根據瓜地馬拉中央銀行（Banco de Guatemala ,Banguat）統計，這波因為「川普效應」導致的匯款異常暴增現象，已明顯反映在國家的財政收支平衡表上。

瓜地馬拉中央銀行表示，與去年同期相比，現今移民每天從美國匯回的資金增加21%以上；而每天匯回的8500萬美元，等於「每小時」就有超過350萬美元（約新台幣1.1億元）的匯款進入瓜地馬拉。

而從今年開始到2月中，累計匯款總額已達26億美元，年增幅將近20%。瓜地馬拉中央銀行預估，這種「兩位數」的匯款增長量，未來將持續不斷，也會打破2024年全年匯款的紀錄。

瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）分析，由於美國總統川普上任後雷厲風行打擊非法移民，並且加快遣返速度，讓許多瓜國移民憂心忡忡，擔心一旦遭到逮捕遣返，將導致「人財兩失」，因此移民大多加快增額匯款回家鄉，避免更多損失。

瓜地馬拉政府統計，2024年瓜國海外移民匯回母國的款項高達215億美元（約新台幣7000億元），已經打破歷年紀錄，比2023年成長近9%，其中絕大多匯款來自美國。

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這215億美元移民匯款，不只佔了瓜地馬拉國民生產毛額（GDP）的20%，撐起了瓜國的經濟，更養活數以萬計的家庭，是瓜地馬拉國家社會穩定的支柱。因此瓜國政府一度憂心，如果不配合美國的移民遣返政策，將遭到川普政府對移民匯款「課稅」或收取費用等手段報復，導致嚴重的經濟損失。

美國前任總統拜登政府的移民政策較為寬鬆，並且開放更多的居留機會，讓瓜地馬拉移民美國的人數大增，目前有超過300萬瓜國移民在美國工作和生活，但絕大多數沒有合法身分居留；瓜地馬拉也是拉丁美洲海外匯款第2多的國家，僅次於擁有3800萬移民的墨西哥。（編輯：韋樞）1140224

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