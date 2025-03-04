川普3/4國會演說先掌握 可能談政府整頓和俄烏

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普4日將在國會聯席會議發表演說，預計將談裁減聯邦官僚機構和顛覆全球夥伴關係的對外作為。川普政府正面臨有關國內政策的訴訟，歐洲也反對他對待烏克蘭的方式。

不算國情咨文 川普預告會宣布大事

美國Axios新聞網指出，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）1月底發函邀川普發表國會聯席會議演說，但這並非正式國情咨文。

美國總統在國會聯席會議的演說常被稱為國情咨文，但對上任第一年的總統而言，這類演說即便具有相同目的，也不稱為國情咨文。

這次演說的背景在於川普上任6週即大幅改革聯邦政府、裁減美國國際開發總署（USAID），還準備關閉消費者金融保護局（CFPB）；他發布諸多行政命令，其中有些是撤銷前總統拜登的政策；數天前，川普和副手范斯（JD Vance）還與烏克蘭總統澤倫斯基激烈爭執。

演說將於美東時間明晚9時（台灣時間5日上午10時）開始。川普今天在「真實社群」（Truth Social）發文表示：「明晚將非常重要。我說真的！」

川普預計將談俄烏、政府整頓

紐約時報指出，這預計將是川普今年1月重返白宮以來收視人數最多的一次演說，預料他將談到自己迅速讓跨境移民人數減少、透過政府效率部（DOGE）裁減政府人力，以及發布一連串行政命令等。預期他也將強調國會應通過他的立法議程，包括約4兆美元的減稅計畫。

共和黨籍聯邦眾議員喬登（Jim Jordan）說：「他將談到他所做的大事：邊境安全和他與政府效率部發現的浪費…他會繼續闡述願景，和他所希望的國家走向。」

對川普來說，這次重返國會引人矚目，他將在黃金時段獲得全國閱聽眾的關注。他上次於國會演說是在5年前，美國選民後於2020年選擇讓民主黨籍的拜登上台。川普贏得去年大選後再次執政，雷厲風行地採取一連串行動，推翻數十年來的政策和外交。

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他第一任期間每年都在國會發表演說，其中有誇大之詞，也有對政敵心懷不滿的抨擊。預料他明天也一樣會利用當代美國任何一位總統任內所能擁有的最大平台之一來發聲。

川普今天暗示，他可能藉這次演說延續他上週在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的公開衝突。記者問及美烏是否仍有可能簽署稀土礦物協議時，川普回答：「我會讓你們知道…你們大概聽說了，我們要發表演說。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140304