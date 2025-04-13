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印尼年輕世代掀出走潮 對政經情勢失望「先逃再說」[影]

2025/4/13 15:54（4/13 16:30 更新）
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（中央社記者李宗憲雅加達13日專電）印尼數週前爆發反政府的「黑暗印尼」示威，隨著抗議出現的「先逃再說」主題標籤至今仍在社群媒體流傳，許多網友分享海外求職或生活經驗。學者認為，這顯現印尼年輕世代對當前政經局勢的不滿與焦慮。

31歲的印尼新聞主播威爾森（Wilson Septrudy Purba）過去幾天忙著與家人和朋友告別，他正準備移居首爾，在韓國媒體擔任印尼語編輯。

威爾森擁有逾10年新聞工作經驗。他對離開印尼未感不捨，更多的是對海外工作的期待。

威爾森認為，印尼媒體從業人員工時長、假期少，薪資不符合期待，印尼當前政治情勢也讓他失望。他發現，對官員提問時，避而不答的情況愈來愈常見，「雖不代表媒體被噤聲，但在許多問題上，（媒體）無法獲得明確答案。」

威爾森指出，印尼人對媒體也感到失望。民眾認為印尼媒體未充分報導正在發生的事件，許多資訊都是透過國際媒體曝光。這一點，也讓威爾森十分洩氣。

威爾森今年31歲，是一名新聞主播，他剛從印尼電視台離職，準備移居首爾媒體擔任印尼語編輯。他表示，印尼政治情勢不穩和新聞從業人員薪資低，是他赴海外求職主因。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年4月13日
威爾森今年31歲，是一名新聞主播，他剛從印尼電視台離職，準備移居首爾媒體擔任印尼語編輯。他表示，印尼政治情勢不穩和新聞從業人員薪資低，是他赴海外求職主因。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年4月13日

多重原因促使他選擇赴海外求職，對於即將展開的韓國生活，他相當期待，希望到韓國汲取經驗，了解當地媒體如何報導政治議題，以及如何應對國家所面臨的危機和問題。

印尼各地2、3月爆發多起大學生發起的「黑暗印尼」示威活動，反對政府實施撙節預算政策及倉促修訂軍法，社群媒體出現「黑暗印尼」（#IndonesiaGelap）及「先逃再說」（#KaburAjaDulu）等主題標籤，至今仍被網友廣泛使用。

針對網路出現「先逃再說」主題標籤，威爾森向中央社透露，他和同事、朋友也常聊到出國工作話題。他們認為，雖很多事情不能僅考量薪水，但現實情況是國外薪資較高，而印尼國內經濟因各種政策面臨極大挑戰，逃離印尼才會成為討論話題。

官方數據顯示，2019至2022年間，共3912名印尼人成為新加坡公民，其中多數為青壯世代，即25至35歲之間。

印尼官員坦承，公民移居海外現象正在發生。人口和家庭發展部（BKKBN）副部長伊西亞娜（Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka）曾指出，人才流失原因之一是就業問題，因國外擁有更好的工作機會。

陳信宗今年29歲，剛從一間國際會計師事務所離職，將前往新加坡擔任稅務顧問。他坦承，印尼政治的不確定性和經濟問題，是促使他赴海外求職的驅動力之一。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年4月13日
陳信宗今年29歲，剛從一間國際會計師事務所離職，將前往新加坡擔任稅務顧問。他坦承，印尼政治的不確定性和經濟問題，是促使他赴海外求職的驅動力之一。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年4月13日

29歲的陳信宗（Gerald Pramana）是另一名將離開印尼的年輕人。他剛從一間國際會計師事務所離職，將前往新加坡擔任稅務顧問。

對於網路上出現逃離印尼的討論，他指出，自己不是想逃離印尼，純粹只是尋求更多挑戰和國際舞台，赴海外工作動機是自我成長及跳脫舒適圈。

不過，陳信宗不諱言，印尼政治的不確定性和經濟問題，是促使他赴海外求職的驅動力之一。

他說：「新加坡的金融和經濟環境非常穩定，又是國際樞紐，與印尼相比，職業發展潛力更大，經濟成長也更為明顯。」

印尼智庫「2045實驗室」（LAB 45）研究員雷漢（Reyhan Noor）對年輕世代想離開印尼並不驚訝。他向中央社指出，印尼年輕人對國內政策穩定和經濟前景沒有信心，促使他們想到海外工作。

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雷漢說：「民眾不相信政府有能力改善經濟情況，也憂心貪污問題。」

他建議印尼政府為年輕世代提供更多好的就業機會，並增加年輕人培育計畫，特別是在STEM領域（科學、技術、工程、數學），以打造高績效且成熟的勞動力。（編輯：陳妍君）1140413

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