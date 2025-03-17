印尼擬修法擴大軍方影響力 閉門會議遭人權組織抗議

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）印尼國防部官員和議員上週末在雅加達一間飯店召開閉門會議，討論修法擴大現役軍官在政府部會擔任職位的範圍，會議期間有人權組織闖入抗議遭驅逐。媒體指出，這顯示軍方對國家的影響力正日益增加。

雅加達郵報（Jakarta Post）和羅盤報（Kompas）等媒體今天報導，印尼政府和議會正加速討論修訂印尼國民軍法，其中包括增加現役軍官在政府部會所擔任的職位、延後軍人退休年齡，以及軍隊指揮權從國防部改為總統辦公室等。

印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）和多名國會議員14日和15日在雅加達惠蒙特飯店（Fairmont Hotel）針對修訂軍法舉行閉門會議，目標是21日國會休會前完成修法。

據報導，來自人權組織「暴力受害者與失蹤者救助委員會」（KontraS）的2名抗議人士15日下午闖入飯店會議室，表示該修法缺少公眾參與，呼籲議員停止審議，隨後遭保全強行帶離。

國際特赦組織印尼分會主任烏斯曼（Usman Hamid）表示，議員們持續私下且倉促審議修法草案，這樣的趨勢從疫情期間開始加劇。

他說：「疫情期間，議員和政府選擇使用不民主的方式立法，並在沒有公眾和民間社會參與下舉行會議。」

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，民主人士對修訂軍法表達嚴重關切，並警告這些變化可能為軍事統治鋪路，讓人聯想起前總統蘇哈托長達30年的獨裁政權。

報導指出，34個人權組織所組成的聯盟在16日發表聲明表示，該修法不僅重現軍隊過去在「雙重職能」（dwifungsi）制度下，有罪不罰的現象，還有損印尼國軍的專業，並背叛印尼對人權的承諾。

「雙重職能」是蘇哈托（Suharto）軍事獨裁統治的理論，即軍方除了國防領域，在政治方面也能發揮主導作用，使軍方增加對政府的影響力，包括在政府中擔任高階職位和在國會中保留軍方席位。

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人權團體呼籲議員和政府停止正在進行的審議，並成立一個獨立委員會審查草案並提出建議。

軍人出身的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任以來，外界對軍方過度干預政府的擔憂日益加劇，因普拉伯沃經常尋求印尼軍方協助落實他的各項政策。（編輯：陳慧萍）1140317