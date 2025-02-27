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1.6億元移民美國 紐約台商：台灣人興趣應該不高

2025/2/27 07:44
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（中央社記者廖漢原紐約26日專電）川普提出投資500萬美元（約新台幣1.6億元）「購買」公民身分計畫引關注。美國簽證資料顯示，每年平均約200名台灣人透過現行投資簽證赴美。紐約台灣商會會長林慶甫認為，川普可能有意提高金額加速核發投資簽證，不過近年美國工作難找，台灣生活穩定，台灣人的興趣應該不高。

美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）25日在白宮會見記者時提出，將推出500萬美元的金卡投資移民計畫，作為外國人取得美國公民身分的途徑之一，將取代現行EB-5投資移民簽證，細節將於下週提出。

EB-5投資移民計畫於1990年由國會設立，申請者須準備約100萬美元設立公司，提出營運計畫，至少聘用美籍員工10人，前往高失業與偏遠地區金額可降至約80萬美元，計畫已施行35年。

全球多國設有投資創造就業機會，取得簽證再成為當地公民的移民計畫，制度完善的英語系已開發國家為投資移民首選，被稱為富人移居他國的快速管道。

移民美國門檻較高，過去美國主要城市出現真購屋、假投資、真移民現象，引起國會關注。EB-5投資移民設有上限，簽證核發需經長時間審查，一般需等待數年。國務院資料顯示，2014年後每年取得投資簽證者約在9000至1萬件上下，疫情期間大幅減少。

川普直言希望販售價值500萬美元移民金卡，支付高達36兆美元的國債，引起高度討論。社群媒體Threads出現大量留言，網友指「如果有500萬美元怎會移民美國」、「適合中國、俄羅斯有錢人」、「蠻便宜」等。

中國、印度與越南是美國近年發出投資簽證的主要國家，美國國務院2024年資料顯示，2.23%投資簽證個案來自台灣，約為200多人。

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紐約台灣商會會長林慶甫指出，EB-5簽證申請等待時間長達數年，有些人還遭詐騙，川普可能有意藉提高申請金額加快簽證發出，不用等這麼久。

他強調，商會成員多為一般民眾留學後取得工作簽證，在美工作或定居。近年台灣生活安定舒服，美國就業機會較少，常春藤名校畢業也未必能找到工作，台灣人移民美國的興趣不高，這幾年相關想法改變很快。（編輯：張芷瑄）1140227

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