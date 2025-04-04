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川普展示移民新簽證「金卡」要價1.7億 印有其肖像

2025/4/4 19:46
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普今天在空軍一號上展示他的政府首度將核發的價值500萬美元（約新台幣1億6600萬元）移民簽證「金卡」樣本，這張全金色卡片上印有他的肖像並寫著「川普卡」。

綜合法新社和「紐約郵報」（New York Post）報導，川普（Donald Trump）在空軍一號（Air Force One）上告訴隨行記者，這類特殊的移民簽證很可能在「不到2週」後就能開放取得。

川普2月時已透露將讓美國政府銷售移民「金卡」的計畫，主打比現有永久居民證「綠卡」享有更多權利，以吸引口袋深的外國人。這實際上是讓美國目前積案眾多且程序煩雜的EB-5投資移民簽證有新選項。

川普當時還說，他的政府希望能賣出「或許100萬張」移民金卡，且不排除讓俄羅斯寡頭有權申請。

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川普曾表示，這種移民金卡將為美國帶來能製造就業機會的人才，同時又能藉此減少美國國家赤字。他說，這種新卡提供另個途徑來取得備受垂涎的美國公民身分。

川普今天手握這張金卡樣本，同時表示：「花500萬美元，你就可能擁有這張卡片...這相當令人興奮，不是嗎？」（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140404

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