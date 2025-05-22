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家家獻聲戲劇 合作推靈魂三部曲

2025/5/22 16:33（5/22 17:01 更新）
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歌手家家推出睽違6年於月初推出第5張全新專輯「你給我的」，以70年代靈魂樂打造全新風貌，又為影集「喝酒吧！笨蛋」獻聲。（相信音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月22日
歌手家家推出睽違6年於月初推出第5張全新專輯「你給我的」，以70年代靈魂樂打造全新風貌，又為影集「喝酒吧！笨蛋」獻聲。（相信音樂提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月22日
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）歌手家家剛推出新專輯，又為影集「喝酒吧！笨蛋」獻聲，3部劇集與家家共同推出「靈魂三部曲」，包含「你給我的」、與麋先生主唱聖皓合唱「你呢」等。

唱片公司今透過新聞稿表示，家家睽違6年於月初推出第5張全新專輯「你給我的」，以70年代靈魂樂打造全新風貌，專輯也吸引了戲劇製作團隊注目，即將於5月30日上線的影集「喝酒吧！笨蛋」日前釋出正式預告，曝光此次將攜手與家家合作，推出影集「靈魂三部曲」。

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家家再度與影視作品合作，為大人系療癒喜劇「喝酒吧！笨蛋」獻聲，節奏輕快的「只管今天」則轉換情緒化為「忘掉煩惱練習曲」。3部劇集與家家共同推出「靈魂三部曲」：以同名主打「你給我的」作為「靈魂相遇序曲」揭開序幕，家家與麋先生主唱聖皓合唱的「你呢」成為「心事特調宣傳曲」，隨劇情鋪陳交織，完美捕捉角色情感。

家家新專輯同名主打「你給我的」由阿蘭AC譜寫，他坦言這首歌的旋律難度很高，「一度音直跳八度」的設計極具挑戰性，聽到家家演繹後驚豔直呼：「會哭！」家家也表示，這首歌給了她「勇氣」，每次自己聽都會鼻酸，感謝阿蘭AC寫出這麼動人的旋律。（編輯：李亨山）1140522

聖皓
家家沒有聲音、失去嗅覺陷低潮 自認像無助孤兒麋先生沉澱心情籌備新輯 以諾笑認會變女兒傻瓜
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