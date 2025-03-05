北市傳藝季3/10登場 北市國團長鄭立彬扮裝救票房

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）一年一度的台北市傳統藝術季將於10日登場，開幕音樂會由台北市立國樂團首席指揮張宇安與管風琴名家舒密特跨界獻藝，北市國團長鄭立彬今天記者會扮裝古人，盼能搏版面救票房。

鄭立彬今天致詞時表示，今年傳統藝術季將有28套37場次精彩節目，內容涵蓋歌、樂、舞、劇等多元藝術表演形式，不過話鋒一轉，「今年節目雖然豐富精彩，但票房很不理想，希望今天的扮裝可以搏一點版面。」

鄭立彬直言，票房告急是時代快速變遷之下，傳統藝術逐漸式微的警訊，又或者是他個人已無法帶領北市國團隊繼續向前走，「我也期勉北市國團員音樂家們少點自我，多點責任及使命感，為提升國樂產業發展共同團結，攜手努力。」

台北市文化局長蔡詩萍表示，鄭立彬的發言固然有些沉重，「但這應該是傳統藝術界共同的焦慮，大環境劇烈變遷，傳統領域影響更大，希望大家也一起思考，中生代如何在求新求變的同時，又能夠掌握自己傳統的特色。」蔡詩萍強調，只要有創新可行作法，文化局都會努力支持。

今年傳藝季開幕音樂會「簧」將於3月10日在國家音樂廳、3月12日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳舉行，邀請第1、3屆「衛武營管風琴藝術節」藝術總監克利斯蒂安．舒密特（Christian Schmitt）來台演出，與笙演奏家朱樂寧及孫衍詳帶來以簧片樂器為主的音樂盛宴。

今年也將重現2019年叫好又叫座的台灣歌劇「我的媽媽欠栽培」，該劇取材改編自「花甲男孩」作者楊富閔的同名散文集，由劇場資深編導游源鏗、吳明倫編劇，鄭嘉音、游源鏗擔任導演，顏名秀作曲，歌仔戲名伶呂雪鳳、台語金曲歌王謝銘祐、知名男高音湯發凱領銜主演。

鄭立彬表示，劇中3名主角，呂雪鳳以傳統戲曲，謝銘祐以本土歌謠，湯發凱以西洋美聲用不同唱腔詮釋，「這也象徵台灣多元文化發展，以及我們想重新定義台灣歌劇的企圖心。」

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其他節目還包括北市國音樂會「悲喜同源」與「海上絲路」，前者將演出作曲家陳其鋼2017年完成的「小提琴協奏曲」單樂章，藉音樂書寫人生；後者則將演出大型國樂清唱劇「海上第一人－鄭和」，邀請聲樂家王典、蔣啟真、陳翰威與周明宇擔綱演出，感受鄭和開拓航海史的努力，以及為理想堅持的勇氣。

2025台北市傳統藝術季將從3月10日起至6月8日舉行。（編輯：張雅淨）1140305