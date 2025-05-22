林昀儒高承睿勝中國組合 桌球世錦賽男雙保底銅牌[影]

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（中央社記者陳容琛台北22日電）在卡達舉行的桌球世錦賽，台灣組合林昀儒、高承睿今天在男雙8強以3比1扳倒中國組合林詩棟、林高遠，不僅如願搶下4強門票，同時確定保底銅牌。

由「小林同學」林昀儒攜手「柚子同學」高承睿組成的林高配，首度合作即摘下世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽的男雙亞軍，兩人目前世界排名11名，並在這次世界桌球錦標賽榮膺男雙第6種子，前役成功突破「中國組合」梁靖崑、黃友政，讓林高配挺進8強。

林昀儒、高承睿今天在男雙8強挑戰由世界球王林詩棟搭配林高遠的組合，首局林高配打出強勢的配合，開局手握7比1領先，並持續壓制對手，很快以11比5先馳得點，加上次局克服頂著一度落後的壓力，林昀儒、高承睿再以11比9取得聽牌優勢。

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雖然林昀儒、高承睿在第3局遭遇亂流，導致以5比11讓出，不過林高配在第4局狀態回穩，尤其在6比5領先的暫停後，林昀儒、高承睿徹底執行策略，不斷迫使對手回擊掛網，並率先逼出賽末點，最後林昀儒漂亮製造對手回擊出界，以11比8拿下比賽勝利，順利躋身男雙4強之列。

隨著林昀儒、高承睿搶下4強門票，同時確定將登上本屆桌球世錦賽的頒獎台，而且至少替台灣進帳1面銅牌，而台灣男雙過去在世錦賽最佳成績是2013年由「桌球教父」莊智淵攜手陳建安勇奪金牌。（編輯：張銘坤）1140522