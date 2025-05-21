林昀儒扳倒奧地利名將 晉桌球世錦賽16強

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（中央社記者陳容琛台北21日電）台灣「桌球一哥」林昀儒今天在世界桌球錦標賽男單32強，以11比8、11比8、11比8、12比10扳倒奧地利名將哈貝索恩，順利挺進16強。

世界排名第12的台灣好手林昀儒今天在桌球世錦賽男單32強，與38歲奧地利名將、世界排名第113的哈貝索恩（Daniel Habesohn）正面交鋒，同時是兩人生涯首度過招。

首局雙方互有領先，一路拚到8比8平手，林昀儒在有效掌握對手發球情況下，順利連得3分，以11比8先下一城。次局林昀儒一開始手握5比1領先優勢，沒想到陷入亂流，被對手追到僅剩1分差，所幸及時穩住陣腳，以11比8拿下。

林昀儒第3局再以11比8率先取得聽牌優勢，卻在關鍵第4局遭遇考驗，一度處於6比9落後，不過他並未輕言放棄，化解2個局點後，拚成10比10的Deuce（丟士），接著展現招牌擰球，最後順利以12比10搶下勝利，如願晉級男單16強。

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接下來林昀儒將面對世界排名第14的德國好手法蘭西斯卡（Patrick Franziska），力拚男單8強門票，雙方過去8度對戰，林昀儒取得8勝0負的絕對優勢，交手頗有心得。

另外，台灣好手高承睿、林彥均也將在稍後陸續登場，期盼躋身男單16強，其中高承睿將挑戰巴黎奧運銀牌得主的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），林彥均則是面對世界排名第17的韓國好手安宰賢。（編輯：張雅淨）1140521