林昀儒高承睿WTT大滿貫賽奪亞軍 創台灣男雙最佳成績

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣男雙新組合林昀儒與高承睿今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙決賽，以0比3敗給中國組合王楚欽與林詩棟，首度搭檔以亞軍作收，仍締造台灣男雙歷史新猷。

林昀儒與高承睿身為巴黎奧運戰友，這次首度在WTT新加坡大滿貫賽男雙項目攜手合作，儘管賽前一同搭檔訓練次數不多，但2人透過比賽迅速磨合，隨著默契提升，一舉通過前4戰的考驗，闖進決賽，包括曾扳倒世界第2的日本組合篠塚大登與戶上隼輔，世界第5法國組合杜爾（Esteban Dorr）與布爾拉索（Florian Bourrassaud）。

林昀儒與高承睿今天碰上前一戰拍下世界第1法國李布隆兄弟檔的中國組合王楚欽與林詩棟，這對中國組合更是由男單世界排名前2名的好手組成，巧合的是，同樣是首度在國際賽合拍就闖進決賽，實力不容輕忽。

不過，林昀儒與高承睿決賽陷入苦戰，首局就遭對手壓制，以2比11拱手讓出後，次局儘管以1比3開局，但隨後面對王楚欽、林詩棟快速銜接進攻，再度落居下風，以4比11再丟1局。

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雙方第3局展開拉鋸戰，「林高配」曾握有10比8領先優勢，面對對方步步緊逼，「林高配」錯失2個局點機會，最終以11比13落敗。

不過，林昀儒與高承睿首度合拍的表現已超乎預期，拿下亞軍，更締造台灣男雙在WTT大滿貫賽事歷史新頁。（編輯：李亨山）1140208