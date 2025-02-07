林昀儒對戰林詩棟6連敗 WTT大滿貫賽8強止步

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣桌球一哥林昀儒今天世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男單8強，未能突破中國選手林詩棟那一關，以1比4落敗，吞下對戰6連敗，明天將與高承睿攜手，力拚男雙冠軍。

世界排名第12的林昀儒這次在WTT新加坡大滿貫賽雙線作戰，男單連過3關，包括16強擊敗排名第6的巴西好手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），挺進8強，男雙則與高承睿首次合作，就打出亮眼成績、直闖決賽，改寫台灣男雙在大滿貫等級賽事新猷。

林昀儒晚間在男單8強出賽，對手是世界排名第2的中國選手林詩棟，林昀儒過去5度碰上對方，都苦吞敗仗，且未能打到決勝局。

林昀儒開賽受制於林詩棟反手搶攻，陷入1比6落後，並以2比11讓出首局，次局重新調整後，先是往對手中線進攻，以6比1開局，儘管被林詩棟連續正手搶攻、追成2分差，所幸及時頂住壓力，以11比5扳回一城。

第3局戰況陷入膠著，林昀儒持續調動對手，看似掌握進攻主動權，可惜幾次關鍵分都未能把握，反倒陷入落後局面，以9比11丟掉1局。

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林昀儒第4局則浪費7比5領先機會，一口氣連丟6分，以7比11讓出，第5局也未能拿下，以6比11輸球。

儘管男單8強止步，但林昀儒明天還有機會尋求復仇，他將與高承睿一同將在男雙決賽奮戰，對決中國男雙新組合王楚欽與林詩棟。（編輯：管中維）1140207