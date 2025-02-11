林昀儒高承睿首搭奪WTT大滿貫賽亞軍 世界排名登第11

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣組合林昀儒與高承睿在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽首度合作，奪得亞軍，締造台灣男雙新猷，國際桌球總會今天公布最新世界排名，「林高配」登上世界第11。

台灣一哥林昀儒與去年巴黎奧運表現出色的高承睿首度搭檔參賽，就展現不錯的化學效應，闖進WTT新加坡大滿貫賽男雙決賽，儘管以0比3敗給中國組合王楚欽與林詩棟，仍締造台灣男雙在大滿貫賽新歷史。而林昀儒目前23歲，高承睿也才20歲，兩人未來表現依舊令人期待。

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，被球迷稱為「柚香林萌」的男雙新組合高承睿與林昀儒，憑藉著亞軍1400分積分，排名登上世界第11，而奪冠的中國組合則衝上第6。

男單部分，林昀儒排名下滑2名、來到第14名，上週闖進大滿貫賽單打16強的高承睿，排名升至生涯新高第21，而馮翊新、黃彥誠各排54、63名。

至於剛在WTT新加坡青少年大滿貫賽U19男單封王的張佑安，排名升至第72，締造個人新猷。

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本週男單世界第1也出現新面孔，中國19歲小將林詩棟在WTT新加坡大滿貫包攬男單、男雙、混雙3冠，男單排名也擠下隊友王楚欽，首度登上球王寶座。

女單方面，台灣一姐鄭怡靜排名小跌1名、暫居第12，40歲老將黃怡樺升至第30，簡彤娟第47名持平，而台灣女雙仍以鄭怡靜與李昱諄排名第3最高。（編輯：張雅淨）1140211