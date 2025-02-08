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首搭林昀儒奪WTT大滿貫賽男雙亞軍 高承睿：很開心

2025/2/8 16:36（2/8 17:19 更新）
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台灣男雙新組合林昀儒與高承睿（圖）在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽首度合作，締造台灣男雙新頁。高承睿表示，第一次搭配就可以拿下亞軍很開心。（中央社檔案照片）
台灣男雙新組合林昀儒與高承睿（圖）在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽首度合作，締造台灣男雙新頁。高承睿表示，第一次搭配就可以拿下亞軍很開心。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣男雙新組合林昀儒與高承睿在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽首度合作，就締造台灣男雙新頁。高承睿表示，還有很多東西待磨合，但第一次搭配就拿下亞軍很開心。

林昀儒與高承睿過去雖在國家隊多次當隊友，但搭檔男雙卻是第一次，為了備戰明年名古屋亞運，2人這次在WTT新加坡大滿貫賽展開首次合作、就闖進決賽，有了好個開始，更獲得外界關注，球迷更為這組新組合取了「柚香林萌」新稱號。

林昀儒與高承睿雖然今天決賽以0比3輸給由男單世界排名前2名好手王楚欽與林詩棟所組成的中國新男雙組合，但這座亞軍已締造台灣男雙新紀錄。

高承睿接受中央社訪問時表示，畢竟是第一次搭配，所以很多東西還在磨合中，一場比一場越來越好，但他強調，首次搭配就可以拿下亞軍很開心。

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林昀儒與高承睿後續預計征戰2月19日起在中國深圳登場的亞洲盃，但因賽事僅設單打，球迷若想要看2人在男雙攜手可能得再等等。

世界桌球錦標賽5月將在卡達舉行，林昀儒與高承睿屆時能否再次在男雙合作，中華民國桌球協會秘書長葉國欽表達樂觀其成，但仍須視教練團報名結果。（編輯：李亨山）1140208

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